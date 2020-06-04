Петербург подал заявку в ЦИК на проведение электронного голосования по поправкам в Конституцию

Администрация Петербурга обратилась в Центризбирком с заявлением о проведении электронного голосования по поправкам в Конституцию. Информацию «Фонтанке» подтвердила вице-губернатор Ирина Потехина, которая на заседании ЦИК 4 июня будет защищать право города использовать эту технологию.

«Я его [право проведения электронного голосования в Петербурге] буду сегодня защищать», — подтвердила замглавы города. На уточняющий вопрос, подал ли Петербург официальную заявку, Потехина пояснила: «Иначе нас не допустили бы сегодня до защиты».