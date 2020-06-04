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04.06.2020 14:22
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Петербург подал заявку в ЦИК на проведение электронного голосования по поправкам в Конституцию

Администрация Петербурга обратилась в Центризбирком с заявлением о проведении электронного голосования по поправкам в Конституцию. Информацию «Фонтанке» подтвердила вице-губернатор Ирина Потехина, которая на заседании ЦИК 4 июня будет защищать право города использовать эту технологию.

«Я его [право проведения электронного голосования в Петербурге] буду сегодня защищать», — подтвердила замглавы города. На уточняющий вопрос, подал ли Петербург официальную заявку, Потехина пояснила: «Иначе нас не допустили бы сегодня до защиты».

Заседание ЦИК в режиме видеоконференции начнется в 15:00. Отстаивать право воспользоваться технологией электронного голосования на заседании Центризбиркома будут пять регионов: Москва, Петербург, Карелия, Красноярский край и Нижегородская область.

Ранее Элла Памфилова говорила, что максимум в трех регионах будет применено электронное голосование, а если претендентов будет больше, выберут тройку наиболее подготовленных.

Ранее в Петербурге провели «тренировку» — школьников, родителей, учителей и студентов попросили выставить оценку последней четверти учебного года, который учащиеся из-за пандемии коронавируса провели в удаленном режиме. При этом ход этого голосования комментировал на своей странице в Facebook политтехнолог Александр Серавин, который отмечал, что технологически город готов к электронному голосованию.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

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Вышибатя
Теперь понятно, зачем госслужащих в срочном порядке обязали сделать учётку на госуслугах. Будем голосовать. Сердцем.
firma
Это так мило.
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