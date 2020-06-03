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03.06.2020 17:29
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Русскую Сару Коннор «прокатили» в суде: первая сбежавшая из карантина в Боткина уступила Роспотребнадзору

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение первой инстанции о принудительной госпитализации в больницу Боткина Аллы Ильиной — первой беглянки из коронавирусного карантина, которая взломала дверь бокса еще в феврале. Рассмотрение задержалось из-за пандемии.

«Рассмотрение длилось всего 5–10 минут. В суде оставили без изменения решение первой инстанции. Получу мотивировку и пойду в кассацию», — сообщила Ильина «Фонтанке» 3 июня.

Напомним, что Алла попала в Боткина 6 февраля с жалобой на больное горло. 7 февраля она сбежала из бокса, голыми руками взломав магнитный замок. А 17 февраля возвращена туда принудительно из Петроградского суда. В решении суда сказано, что она должна была пробыть минимум до 19 февраля и получения двух отрицательных анализов. В итоге коронавируса у неё не нашли и отпустили домой.

В дальнейшем практика домашнего наблюдения за прибывающими из-за рубежа, на которой настаивала Ильина, стала общепринятой. На домашнем лечении остаются даже болеющие в легкой форме. После истории с побегом из карантина своей должности лишился многолетний руководитель больницы — главный врач Алексей Яковлев.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

вадики
Глупая....Нашла в какой стране , где, и с кем судится....Нет основания не доверять...Наивная здесь в России правды не найдешь...
261254291
Неистребимая местечковость Фонтанки!
Ну кому это "после всего" интересно???
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