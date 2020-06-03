Русскую Сару Коннор «прокатили» в суде: первая сбежавшая из карантина в Боткина уступила Роспотребнадзору

Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение первой инстанции о принудительной госпитализации в больницу Боткина Аллы Ильиной — первой беглянки из коронавирусного карантина, которая взломала дверь бокса еще в феврале. Рассмотрение задержалось из-за пандемии.

«Рассмотрение длилось всего 5–10 минут. В суде оставили без изменения решение первой инстанции. Получу мотивировку и пойду в кассацию», — сообщила Ильина «Фонтанке» 3 июня.

Напомним, что Алла попала в Боткина 6 февраля с жалобой на больное горло. 7 февраля она сбежала из бокса, голыми руками взломав магнитный замок. А 17 февраля возвращена туда принудительно из Петроградского суда. В решении суда сказано, что она должна была пробыть минимум до 19 февраля и получения двух отрицательных анализов. В итоге коронавируса у неё не нашли и отпустили домой.