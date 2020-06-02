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02.06.2020 22:20
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Испания избавляется от COVID-19. Вторые сутки подряд от него в стране никто не погиб

Минздрав Испании 2 июня заявил о том, что в стране уже второй день подряд нет смертей от нового коронавируса или его последствий, что второй день подряд в стране не зафиксировано случаев смерти пациентов от последствий заражения коронавирусом COVID-19, сообщает El Paris.

Фото: Bruno /Germany / Pixabay

С начала эпидемии в Испании скончались 27 127 человек. Точно такая же цифра — 27 127 — фигурировала в отчетах за понедельник и за воскресенье.

За время пандемии в Испании зарегистрировали 239932 случаев заражения, вылечились 150376 человек.

Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, страна откроет границы для иностранных туристов с июля. Чемпионат по футболу Испании вернётся 8 июня.

Фото: Bruno /Germany / Pixabay

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