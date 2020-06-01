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01.06.2020 19:16
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В Испании за сутки никто не умер от коронавируса

В Испании за последние 24 часа не зафиксировано ни одного летального исхода у пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19, сообщает El Paris со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны 1 июня.

Фото: M W/Pixabay

С начала эпидемии в Испании скончались 27 127 человек, за последние семь дней — 35. Точно такая же цифра — 27 127 — фигурировала в отчете за воскресенье. За последние сутки был зафиксирован 71 новый случай заболевания коронавирусом.

С начала эпидемии при помощи тестов ПЦР выявлены 239 638 случаев. Испанское правительство в конце апреля выработало план постепенного выхода из карантина, страна откроет границы для иностранных туристов с июля. Чемпионат по футболу Испании вернётся 8 июня.

Фото: M W/Pixabay

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