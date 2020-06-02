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02.06.2020 17:31
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«Из 10 парней здесь все со своими пушками». Выходцы из России защищали ресторан «Пушкин» во время беспорядков в Америке

Владельца русского ресторана «Пушкин» в городе Сан-Диего встали на защиту своего бизнеса во время проходящих в Америке протестов после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

«Никого не бьем, никого не трогаем. Просто стоим здесь и не даем им ничего сломать <...> Из 10 парней здесь все со своими пушками», — так владелец бизнеса Айк Газарян инструктировал сотрудников в ночь погромов, видео которой 2 июня было выложено в Instagram.

По его словам, демонстранты толпами ходя по городу безо всякого плана и крушат заведения. Во время беспорядков они прошли и по улице, где располагался ресторан, однако, завидев вооруженных людей, не решались ничего сделать. В ролике видно, что некоторые все-таки подходят к заведению, но, услышав в ответ: «Мы защищаем свой бизнес», бунтовщики удаляются.

Протесты в США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице.

Президент Дональд Трамп пообещал призвать для усмирения демонстрантов армию. Беспорядки в некоторых городах уже закончились смертями и перестрелками с полицией.

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Комментарии (3)

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Анонимный ТС. Иди уже в школу. 3 ошибки + одна стилистическая. Подсказывать не буду, надоело.
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