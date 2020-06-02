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02.06.2020 10:27
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В США продолжаются беспорядки. В Миссури неизвестные открыли огонь по полицейским и ранили четверых

В центре города Сент-Луис, штат Миссури, демонстрации после убийства афроамериканца Джорджа Флойда закончились стрельбой по полиции.

«У нас ранены 4 офицера. Все были доставлены в районную больницу. Все в сознании. Говорят, что их травмы не опасные для жизни. Офицеры все еще ведут стрельбу в центре города», — сообщает 2 июня полицейский департамент Сент-Луиса в Twitter.

CNN рапортует, что протесты против действий полиции в отношении Флойда продолжаются по всей стране. Власти сейчас ввели комендантский час в 40 городах, в том числе в Нью-Йорке. Порой демонстрации заканчиваются смертями, например во время беспорядков в Чикаго погибли 16 человек.

Протесты в США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице.

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Комментарии (2)

Maalex
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