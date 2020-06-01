В Нью-Йорке ввели комендантский час.Пока на сутки

Об этом говорится в твиттере Куомо, где размещен соответствующий документ.

Губернатор штата Нью-Йорк и мэр крупнейшего города Эндрю Куомо и мэр города Билл де Блазио 1 июня приняли решение ввести в нём комендантский час в связи с массовыми беспорядками.

"Губернатор Куомо и мэр де Блазио объявили сегодня, что общегородской комендантский час в Нью-Йорке вступит в силу сегодня в 23.00 (6.00 мск вторника) и будет отменен завтра в 5.00 (12.00 мск)", - сказано в сообщении.



Ранее во время пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио говорил о том, что в городе, охваченном беспорядками и мародёрством, придется ввести эту меру, но в совместном решении с губернатором штата.