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01.06.2020 23:26
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В Нью-Йорке ввели комендантский час.Пока на сутки

Губернатор штата Нью-Йорк и мэр крупнейшего города Эндрю Куомо и мэр города Билл де Блазио 1 июня приняли решение ввести в нём комендантский час в связи с массовыми беспорядками.

Об этом говорится в твиттере Куомо, где размещен соответствующий документ.

"Губернатор Куомо и мэр де Блазио объявили сегодня, что общегородской комендантский час в Нью-Йорке вступит в силу сегодня в 23.00 (6.00 мск вторника) и будет отменен завтра в 5.00 (12.00 мск)", - сказано в сообщении.

Ранее во время пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио говорил о том, что в городе, охваченном беспорядками и мародёрством, придется ввести эту меру, но в совместном решении с губернатором штата.

Российские дипломаты уже предупредили сограждан о том, что в условиях непрекращающихся массовых беспорядков в городах США нужно соблюдать меры предосторожности и предписания властей. Посольство России в Вашингтоне рекомендовало россиянам избегать мест массового скопления людей и поездок в города, где проходят протесты. О том, как описывают эти события в США сограждане-очевидцы, читайте в материале "Фонтанки".

В ночь на понедельник полиция Нью-Йорка задержала более 250 человек, в основном на Манхэттене и в Бруклине. В этих районах проходили массовые акции протеста. Поводом для них стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания его полицией в Миннеаполисе (штат Миннесота) 25 мая. Он умер в больнице после того, как полицейские при задержании применили жесткий удушающий прием.

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Комментарии (16)

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Pensioneer
Комендантский час на час, а на сутки - это комендантские сутки...
Nafanka
Мы туда СТОЛЬКО влили НАШИХ людей, в том числе и со свободолюбивой и абсолютно не любящей работать Украины, что МАЙДАН там просто НЕИЗБЕЖЕН...))) причём повод даже НЕВАЖЕН... )))
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