В Нью-Йорке ввели комендантский час.Пока на сутки
Губернатор штата Нью-Йорк и мэр крупнейшего города Эндрю Куомо и мэр города Билл де Блазио 1 июня приняли решение ввести в нём комендантский час в связи с массовыми беспорядками.
Об этом говорится в твиттере Куомо, где размещен соответствующий документ.
IMPORTANT NEWS:— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 1, 2020
There will be a citywide curfew in NYC starting at 11pm TONIGHT (6/1), lasting until 5am.
NYC residents — you must stay home after 11 PM! pic.twitter.com/gZXBvPOmOp
"Губернатор Куомо и мэр де Блазио объявили сегодня, что общегородской комендантский час в Нью-Йорке вступит в силу сегодня в 23.00 (6.00 мск вторника) и будет отменен завтра в 5.00 (12.00 мск)", - сказано в сообщении.
Ранее во время пресс-конференции мэр Нью-Йорка Билл де Блазио говорил о том, что в городе, охваченном беспорядками и мародёрством, придется ввести эту меру, но в совместном решении с губернатором штата.
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