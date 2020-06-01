"Не ходите по Америкке гулять". Посольство РФ в США попросило соотечественников не появляться в людных местах из-за массовых беспорядков

Российские дипломаты предупредили сограждан о том, что в условиях непрекращающихся массовых беспорядков в городах США нужно соблюдать меры предосторожности и предписания властей. Посольство России в Вашингтоне рекомендовало россиянам избегать мест массового скопления людей и поездок в города, где проходят протесты.

Посольство отмечает, что в настоящее время из-за беспорядков, в более чем 40 американских городах введен комендантсткий час, а в 15 штатах и столичном округе Колумбия для помощи полицейским в охране общественного порядка задействована национальная гвардия. Помимо этого, ситуация осложняется продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции.

«Настоятельно рекомендуем российским гражданам, постоянно или временно находящимся в Соединенных Штатах, строго выполнять предписания властей, избегать нахождения в местах скопления протестующих или поездок в города, охваченные бесчинствами», – говорится в сообщении дипмиссии.



В случае каких-либо происшествий посольство призывает незамедлительно обращаться в консульский отдел дипмиссии.



Напомним, 1 июня мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о том, что готов ввести в городе комендантский час из-за беспорядков и мародёрства. О том, как описывают эти события в США сограждане-очевидцы, читайте в материале "Фонтанки".