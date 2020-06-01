Фото: AP Photo/John Minchillo/ТАСС

Что нужно сделать Трампу, чтобы успокоить Америку, почему смерть задержанного от рук полиции удивила даже опытных людей, как горящие ночные улицы в США повлияют на пандемию коронавируса и на президентские выборы в ноябре, и почему «русский след» в новой волне насилия это бред, «Фонтанке» рассказали русскоязычные американцы.

1. «Фонтанка» связалась с жителем Вашингтона Владиславом Петровым, который в минувшие выходные угодил под выстрелы полиции.

«Протесты проходят у Белого Дома уже несколько дней. Днём протестующие ходят с плакатами. Но территория сквера перед Белым Домом перегорожена. Полиция выстроила кордоны. Ходят перед ними. Днём в полицейских редко что-то кидают. Но с приходом темноты в них заметно чаще летят бутылки с водой, или бутылки набитые мелкими камнями, петарды. В ответ полиция начинает стрелять перечными шариками. Они как пейнтбольные шарики, только наполнены слезоточивым веществом. Один из них попал мне в грудь. Теперь синяк. Но ничего серьёзного. Не болит. Обстановку по вечерам сложно назвать весельем. Все озлоблены. Людей тысячи. Не могу сказать, что те, кто кидают что-либо в полицию, это какие-то посторонние люди. Думаю, что это те же люди, которые днём ходят с плакатами. Какой-то координации протестующих я не заметил. Скорее это стихийный протест. Что касается масштабов, то могу сказать, что за несколько лет жизни в Вашингтоне я ничего подобного не видел. Ответа на вопрос, почему столь массово протестуют на этот раз, у меня нет. Большинство протестующих носят маски. Копы тоже все с закрытыми лицами. Когда это закончится, пока неясно. И, да, это не только протест афроамеркианцев. Этнический состав протестующих довольно разнообразный».





2. Врач-реаниматолог из Бруклина Евгений Пинелис связывает масштаб протестов с усталостью от пандемии.

Фото: из личного архива

Такие ситуации возникали многократно. К сожалению. Чаще всего погибают афроамериканцы. Увы, это нередкость в нашей стране. И почти всегда это приводит к выступлениям мирных протестующих, к которым потом присоединяются мародеры. В этот раз страсти накалились более массово, потому что все устали от карантина. Даже в Нью-Йорке были беспорядки! К счастью никто сильно не пострадал. Мне не страшно. Мы вчера гуляли с семьёй в парке. Сегодня спокойно ехал в метро на работу. Но я не живу в тех местах, где это напряжение всегда больше. В более бедных районах социальное напряжение выше. Это типично для всех больших городов. Плюс на этот раз жестокость полицейского была удивительная. Я врач, я многое видел, но мне было тяжело смотреть на видео, где душат этого человека. Поскольку такие вещи происходят из года в год, то появилось множество организаций, которые пытаются с этим бороться. Коммуникации налажены. Возможно ещё и этим объясняется масштаб возмущения. Как это повлияет на выборы президента? Думаю, что никак. Раньше не влияло. И сейчас не повлияет. Электорат сформирован давно. Как голосовали по 45% за демократов и республиканцев, так и будут. Очень сильно сомневаюсь, что эти события повлияют на оставшиеся 10%, за которых и борются кандидаты. Просто это произошло в тот момент, когда люди были в тяжёлом ментальном состоянии. На выборы же больше повлияет экономика. Как мы выйдем из экономического спада, кризиса? Случится ли вторая волна пандемии? И если она случится, то по моим оценкам она придётся аккурат на выборы президента осенью. Нынешние протесты тогда уже не будут определяющими. Спровоцируют ли протесты вторую волну заболеваний, я увижу из первых рук. Я работаю весь этот месяц без отпуска. Множество волнений было рядом с больницей, где я работаю. Если эти протесты приведут к новой вспышке, мы это скоро увидим. Нужно несколько дней, чтобы вирус начал проявляться. В течение ближайших недель будем за этим следить. Но в целом Нью-Йорк вернулся к довирусной ситуации. Мы закрыли все новые реанимационные отделения. В большинстве больниц случилось то же самое. Пациенты всё ещё есть, но их намного меньше, чем раньше. Что же касается «русского следа», то его тут ищут с 50-х годов, если не раньше. Странно бы было, если бы и на этот раз не стали искать. На мой взгляд, это сугубо наша проблема. Могут ли анархистские организации получать финансирование из-за рубежа? Наверное могут. Но я не состою в таких организациях. Их финансовую отчётность мне никто не показывает.

Событие, которое случилось на фоне усталости людей, и спровоцировало взрыв. Должен ли тут что-то делать президент? Мне кажется это скорее касается местной власти. Особенно полиции и тех, кто отвечает за силовиков. Нужно учиться находить общий язык с населением. Они существуют на налоги населения. Договариваться надо на этом уровне. А президент что может? Издать указ, чтобы это прекратить? Не думаю, что это сработает. Любые полицейские управления – это местная власть. В каждом округе свои законы, свои идиосинкразии, страхи. Не решается это на центральном уровне. Конечно в стране есть генеральный прокурор, но не думаю, что это может решить Трамп. Я за него не голосовал, и голосовать не буду, но не думаю, что он должен этим заниматься. Будем надеяться, что всё происходящее не подкинет нам, врачам больше работы».

3. Жительница города Шанхассен в получасе езды от Миннесоты Дарья Бразовская рассказала «Фонтанке», что в их городе сейчас ситуация спокойная, а происходящее похоже на борьбу противников Трампа с его защитниками.



Фото: из личного архива

В нашем штате живёт много республиканцев. Многие из них негативно относятся к темнокожему населению. Скоро приближаются выборы в США и как обычно две группы Республиканцы и Демократы начинают соперничество. Недавно в Миннеаполисе на глазах у людей был убит полицейским чернокожий мужчина. Это привело людей в ярость, они вышли на протесты. Но их протесты оказались далеки от мирных. Они начали жечь наш город. Поджигали магазины, полицейский участок, били витрины, крушили магазины, выносили оттуда технику. А не так давно в Миннесоте, в самом большом Молле в Америке, темнокожий человек сбросил белого мальчика с балкона с третьего этажа. Об этом написали и быстро забыли. Сейчас же раздули непонятно что. Я думаю, что есть люди, которым выгодно разжечь войну и поссорить людей. И то, что творят сейчас в крупных городах Миннесоты, это не протест, а мародерство. Из-за них страдают тоже ни в чем не виноватые люди. Все в страхе находятся, люди не могут спать, они боятся за свою жизнь. И, кстати, когда протесты только начались, людей особо никто не останавливал! Через несколько дней в штат приехали еще какие-то группировки, которые собирались сжечь дотла Миннеаполис и Сент Пол.

Только тогда, наконец-то к нам прислали национальную гвардию и хоть немного приостановили беспорядки. Хотя уже часть города сгорела... Для меня странно, что они были не в силах остановить этих беспредельщиков раньше. Как я и сказала, скоро будут выборы, и я считаю, что это чей-то план - разозлить людей, в очередной раз выставить Трампа в негативном свете. Есть много видео в Интернете, когда даже сами афроамериканцы говорят, что форма полицейского не делает из него робота! И не цвет кожи делает из человека преступника! Полицейские и темнокожие жмут руки друг другу! Они вместе молятся на площадях. Но это адекватные люди. А черти, которым это видимо проплатили, других объяснений нет, почему столько злости и почему протест не мирный, это все искусственно нагнетают! Вот еще к примеру вчера, в Штате Юта, эти беспредельщики убили водителя грузовика, просто потому, что у того на кепке была надпись Трамп-2020… Это очередное доказательство моим словам. А касательно того, что к этой ситуации приписывают русских... Причём тут какие-то «русские» я вообще не понимаю! Те, кто убил мужчину, после чего всё и началось, американцы, а не русские. И формально протестующие требуют, чтобы этих полицейских наказали…»





4. Программист из Петербурга Инна Метлицкая, живёт в Нью Джерси.



Фото: из личного архива

«Пока нам не страшно, потому что мы живем в благополучном районе. Но чувствуем себя не очень комфортно. Вчера митинги протеста проходили уже в соседнем городке, в 20 минутах от нас. Знаем, что Манхэттен, который в часе езды, пострадал от погромов. Масштаб можно объяснить тем, что многие годы не просто не решаются, а усугубляются ряд социальных проблем, в том числе образование и медицина. В бедных районах это особенно заметно. И пандемия коронавируса обострила проблему. Сегодня в США около 30 миллионов безработных. Для борьбы с беспорядками уже задействована национальная гвардия. Для нас любой вариант развития событий, который положит конец грабежам и бесчинствам, приемлем! Что касается влияния выборов или на выборы, то предстоящее голосование в ноябре, честно говоря, не первое, когда выбор придётся делать между плохим и очень плохим кандидатами... Афроамериканцы, действительно, в большинстве своём, либо голосуют за демократов, либо сидят дома... С нынешним кандидатом от демократов мы не видим никакой альтернативы президентству Трампа... Что же касается «иностранного следа» в этих протестах, то для нас это просто смешно. Но средства массовой информации здесь по каждому поводу находят заговор внешних сил. Очевидно, что триггером событий послужило видео с записью того, как полицейский методично убивал человека на камеру...



Сейчас властям нужно решительно подавить все бесчинства, что скорей всего и будет сделано. Это не первый и не последний протест в Америке, который будет подавлен силой. Нынешний всплеск, боюсь, не последний. Нужно проводить социальные реформы, а вот это вряд ли произойдет... До сих пор подобные протесты к таким изменениям не приводили!»

5. Сергей Кальварский, житель Майами и Москвы, продюсер и режиссёр видит решение проблемы в извинениях Трампа, которых он пока не сделал.



Фото: из личного архива

«Это не небывалая история. Ещё в начале 90-х была громкая история убийства Родни Кинга. Это чернокожий американец, который был избит полицейскими. Тогда в Лос-Анджелесе были очень серьёзные волнения. К ним примкнули мародеры, как и на этот раз. Была серьёзная волна насилия. Менее широкая чем сейчас правда. Я нахожусь в Майами. Это город такой аполитичный. Здесь больше курортный город. Люди по-другому настроены. Но вчера я ездил по городу вечером, протестующих очень много. Полиции много. То, что именно полиция является триггером происходящего, это чистая правда. Если вы посмотрите сегодняшний сайт New York Times, то они сделали поминутное расследование ареста этого Флойда. Это ужасающее видео. Я его посмотрел. Там полицейский цинично душит человека. Я парень бывалый, но и мне стало нехорошо. Последствия у события тяжёлые, но причина на редкость веская. Шесть офицеров. Один цинично душит этого парня, который кричал, что не может дышать, а офицер продолжал давить коленом восемь минут сорок секунд пока человек не скончался. Полиция существует на деньги налогоплательщиков, но в этой ситуации совершенно неважно платил он налоги, или был асоциальным элементом. Важно, что представители власти позволяют себе быть настоящими садистами по отношению к гражданину, каким бы он ни был, даже если он не в себе, даже если он под наркотиками. Так полиция себя вести не может. Я своими глазами видел сотни человек на улицах. Причём это обычные мирные люди. Была большая демонстрация у местного центра American Arena. Там обычно проходят баскетбольные матчи и концерты. Рядом была манифестация на 1000 человек. И это отнюдь не только афроамериканцы. Это миф, который неизвестно кто придумал. Это люди всевозможных рас. И белые, и азиаты. Все. Это срез всего общества Америки. Это не чёрный протест.

Такие вещи всегда используются в политических целях. Наверняка это использует и Трамп, и его противники. В конечном итоге это окажет воздействие на ноябрьские выборы. Общество ещё больше разделится. И так Америка расколота прилично. Эти 4 года при Трампе показали раскол. И это станет шагом в пропасть. Нет никакого объединения, даже несмотря на участие в мирном протесте не только афроамериканцев. К мирному протесту присоединилась куча мародеров, преступников, экстремистов, хотя я не люблю это слово. Все подонки тут как тут. Грабят-то они. Не нормальные манифестанты с плакатами, а мерзавцы, которые грабят, избивают и поджигают. И далеко не все в состоянии понять, что это совершенно разные люди. Подонки – всегда подонки. Протестующие – протестующие. И происходит смешение бунтарей, которые жгут, с теми, кто протестует мирно. Мирный протест справедлив и оправдан.

В русский след вообще не верю. Чушь и бред. Ни при чём здесь ни Россия, ни Китай, ни какие-то иные кукловоды извне. Виноват конкретный офицер, который нагло и цинично убил задерживаемого. Вбросы про русский след – пример раскола. В ход идут грязные, глупые и дебильные аргументы. Обидно, что CNN, который долго задавал стандарт новостей, сейчас позволяет высказывать такое даже в формате версий. Все сторонники Трампа с трудом признавая, что полицейский действительно был не прав, складывают эту ситуацию и говорят, что во всём виноваты леваки. Всех, кто не поддерживает Трампа тут принято называть леваками. Вот я не поддерживаю Трампа, будучи гражданином США, но я вообще никакой не левый. Социалистические идеи не разделяю. Голосовать за Трампа не буду. Не хочу голосовать за Байдена, но точно не буду голосовать за Трампа. Для меня самым важным будет, когда Байден скажет, кто пойдёт с ним вице-президентом.

На мой взгляд Трамп должен был бы сейчас выступить с миролюбивой речью и принести извинения за действия полиции, вступить в переговоры с приличными организациями протестующих, извиниться перед ними, и попросить нацию успокоиться. Надо признать ошибку и извиниться. Виновные должны быть наказаны, а проверки полицейских должны быть усилены. Но пока слышим только про бункер, войска, и что виноват кто-то извне, только не само государство в США».



6. Уроженка Казахстана, менеджер Елена Хагба, котоаря живёт в пригороде Минеаполиса Сент-Поле, рассказала, ч то федеральная власть приехала в город только через несколько ночей, когда город поджигали.

Фото: из личного архива

«По сравнению с тем, что было два дня назад, протесты пошли на спад. Но я не скажу, что тихо и спокойно. По городу ездят непонятные группировки. Надеюсь, что органы разберутся с провокаторами. Все соседи обеспокоены, все общаемся. Выстрелы были три ночи подряд. Всё громыхало. Мусорные баки прячем. Убрали гриль с улицы. Люди предпочитают, то что называется «перебдеть». На улицах уже есть военные национальной гвардии, ввели армейскую полицию. Федералы это уже более опытные в боевых действиях ребята. Многие были в Афганистане. Сейчас тут у нас уже все. И ФБР, и ЦРУ. Потому что обсуждается версия внешнего вмешательства. Но это все в режиме слухов. CNN прямо сказали, что виноваты русские. Но я бы к ним серьёзно не относилась. Они уже не знают, что придумать. Естественно, им проще теперь найти врага. А то что журналисты сами нагнетали ситуацию, не признаются. Я бы не слушала СМИ федеральные вообще. Не хочу оправдывать наших местных идиотов, которые пошли громить улицы, но здесь было много приезжих. То, что акция была организована, это очевидно. Они моментально напечатали себе одинаковые майки с лозунгами. Да и протестовать можно было так, чтобы не мешать обычным людям, не перекрывать основные улицы каждый день! Вообще непонятно, что они уже требуют! Многие даже не знают кто этот погибший Флойд! Говорят, что есть набор протестующих. Что есть сайты, где предлагают протестовать за деньги. Полицейского, который душил задержанного, арестовали уже. Дальше что? Линчевать? У нас есть законы и суды! Думаю, что народ так активно протестовал, потому что устали от ситуации пандемии на фоне вечных проблем. Много безработных здесь. Вообще есть такая пословица здесь: не дать хорошему кризису уйти в топку. Хороший кризис – это способ вытащить выгоду. Естественно есть те, кто заинтересован в беспорядках перед выборами. Говорят, что анархисты с этим связаны, которым вообще никакие партии не нужны. Конечно, нам страшно. Много слухов. Непонятно что происходит. Но насилие надо остановить».



7. Житель Нью-Йорка, писатель и гид Павел Пуш.



Фото: из личного архива

«Физически, если вы не на улице, то, вроде бы ничего не угрожает. Днем это всегда мирные протесты. Погромы начинаются ночью, а в Нью-Йорке второй день подряд начинаются мародерства. Мародерство - очень страшная штука, но опять же демонстранты друг друга не бьют, полицейские в общем и целом не проявляют большой агрессии, никто не стреляет, по крайней мере в Нью-Йорке, поэтому нет, особо не страшно. А почему такой масштаб? А почему коронавирус так сильно ударил по бедным районам? Причины все те же - недостаток возможностей роста по социальной лестнице, хроническая бедность, ощущение несправедливости. Вы посмотрите, в Нью-Йорке арестованы на протестах старшая дочка мэра города, в Бруклине арестовали двух адвокатов, выпускников Лиги Плюща с коктейлем Молотова. Другими словами, среди протестующих огромное количество успешных людей. Но это все, конечно, никак не оправдывает мародеров, среди которых люди самых разных цветов кожи. Трамп говорит о вводе войск. Куда Трамп будет вводить войска? Подразделения Национальной гвардии могут вводить только губернаторы. Они запрашивают помощи и федеральное правительство отправляет части по запросу. Максимум Трамп может ввести войска в город Вашингтон, который является городом в федеральном подчинении. Так что пусть в задницу себе введет войска, если хочет. А если глобально - остановят ли войска волны протестов? Погасят, да, но без реформ нормальных эти все успокоится до следующего случая жестокости полицейских и спровоцирует новую волну. Что касается выборов. Чернокожих в Америке всего 15%. Из них активных избирателей, ну скажем, 10%. Очевидно, что они, как и все остальные меньшинства, кроме русскоязычной общины, будут голосовать против Трампа. Но это не из-за погромов, а из-за четырёх лет хаотичного управления страной Трампом. Я не встречал ни одного нормального издания американского, где бы писали, что протесты спровоцированы кем-то снаружи. Китайский след, русский. Это скорее след бедности и жгучее чувство несправедливости. Вообще, это очень по-русски, конечно, искать чьи-то следы, и виновных в «раскачивании лодки». Но никакими заговорами вы не вытащите из домов сотни тысяч людей, тем более что в Америке все еще бушует коронавирус и все ждут вторую волну и она придет, скорее всего после этих беспорядков. Что делать Трампу? Не знаю, если честно. Выйти и пообещать перемены какие-то в будущем. Социальную реформу, реформу правоохранительных органов. Ну и еще несколько ночей таких, еще по три-четыре сотни арестованных и все успокоится само, думаю».

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»