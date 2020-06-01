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01.06.2020 12:52
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Во время беспорядков в Чикаго погибли 16 человек

Американская полиция подвела итоги массовых беспорядков, которые вспыхнули в Чикаго и других американских городах после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

«16 человек погибли, и по меньшей мере 30 человек получили ранения в эти выходные», — сообщает 1 июня NBC Chicago.

В полиции пояснили, что в городе введен комендантский час с 21:00 до 06:00 с 30 мая. Мэр города назвал произошедшие беспорядки «преступным поведением».

Протесты в США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице.

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Комментарии (3)

261231141
16 человек???? Проверил оригинальные чикагские источники: за выходные 6 человек подстрелили, одного насмерть. Кстати в Чикаго, да и в других крупных городах со скоплением черных, несколько человек подстреливают почти каждый день. Внутренние разборки в черных кварталах.
Camlann
Вот и хлопцы подтянулись. Казалось бы, какое дело России до жертв в Чикаго, ан нет - промолчали...
Вашъ Хозяинъ
Только в России все молча сглотнули...
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