Во время беспорядков в Чикаго погибли 16 человек

Американская полиция подвела итоги массовых беспорядков, которые вспыхнули в Чикаго и других американских городах после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

«16 человек погибли, и по меньшей мере 30 человек получили ранения в эти выходные», — сообщает 1 июня NBC Chicago.

В полиции пояснили, что в городе введен комендантский час с 21:00 до 06:00 с 30 мая. Мэр города назвал произошедшие беспорядки «преступным поведением».

Протесты в США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице.