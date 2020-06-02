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02.06.2020 13:56
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В США привлекли военные вертолеты для разгона беспорядков

Вертолеты UH-60 Black Hawk и UH-72 Lakota были направлены в Вашингтоне на разгон демонстраций, которые продолжаются в Америке после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

«В районе китайского квартала Вашингтона, округ Колумбия, были замечены военные вертолеты, которые летали над протестующими», — сообщает 2 июня Fox News.

Военные пока не объяснили маневры, однако, как стало известно The New York Times, округ Колумбия может развертывать вооруженные силы без разрешения губернатора. «Обычно низколетящими вертолетами пользуются в зонах боевых действий, чтобы напугать врага», — сообщил источник газеты.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал привлечь армию для противодействия беспорядкам, которые уже привели к человеческим жертвам и вооруженным нападениям на полицию.

Протесты в США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице.

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Комментарии (6)

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