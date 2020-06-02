В США привлекли военные вертолеты для разгона беспорядков

Вертолеты UH-60 Black Hawk и UH-72 Lakota были направлены в Вашингтоне на разгон демонстраций, которые продолжаются в Америке после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

«В районе китайского квартала Вашингтона, округ Колумбия, были замечены военные вертолеты, которые летали над протестующими», — сообщает 2 июня Fox News.