В США привлекли военные вертолеты для разгона беспорядков
Вертолеты UH-60 Black Hawk и UH-72 Lakota были направлены в Вашингтоне на разгон демонстраций, которые продолжаются в Америке после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
«В районе китайского квартала Вашингтона, округ Колумбия, были замечены военные вертолеты, которые летали над протестующими», — сообщает 2 июня Fox News.
Helicopter parked over a crowd at 5/E St Nw #WashingtonDCProtest trying to force ppl away with noise and wind pic.twitter.com/x0AcC3ob0S— Daniella Cheslow (@Dacheslow) June 2, 2020
Военные пока не объяснили маневры, однако, как стало известно The New York Times, округ Колумбия может развертывать вооруженные силы без разрешения губернатора. «Обычно низколетящими вертолетами пользуются в зонах боевых действий, чтобы напугать врага», — сообщил источник газеты.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал привлечь армию для противодействия беспорядкам, которые уже привели к человеческим жертвам и вооруженным нападениям на полицию.
Протесты в США вспыхнули после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Видеозапись задержания Флойда, которому сотрудник полиции надавил коленом на шею, была опубликована в Интернете 25 мая. Полицейский не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. В результате мужчина скончался в больнице.