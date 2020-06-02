«Газпром нефть» пошла в Верховный суд РФ за окончательным решением по Охтинскому мысу

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«Газпром нефть», не дожидаясь градозащитников, сама обратилась в Верховный суд РФ с иском к Минкульту. Компания оспаривает приказ Министерства культуры РФ от 06.03.2019 № 250 о включении выявленного на участке «Газпром нефти» на Охтинском мысе в Санкт-Петербурге объекта культурного наследия (далее ОКН) в реестр ОКН и утверждении границ его территории.

Как объяснили «Фонтанке» собеседники в компании, задачей иска является не отменить приказ, а проверить до начала реализации нового проекта на Охтинском мысе актуальность границ объекта культурного наследия и получить окончательную оценку Верховным судом историко-культурной экспертизы Айрата Ситдикова — именно этот документ стал основанием для определения зон, попавших под охрану. Поставлена задача внести окончательную ясность в вопрос об охранных зонах на участке «Газпром нефти» на Охте.

«Развитие любого проекта возможно только при наличии четких и прозрачных правил, установленных государством. Обращение в Верховный суд — это желание получить однозначный и окончательный ответ по границам охранных зон на участке в собственности «Газпром нефти» и продолжить реализацию проекта общественно-делового комплекса с парком в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга», — официально прокомментировали ситуацию в компании. Как писал в мае «Коммерсант», экспертизу Ситдикова по Охтинскому мысу поддерживают авторитетные организации. Еще в 2018 году ИКОМОС и научно-методический совет по культурному наследию при Минкульте РФ поддержали экспертизу. Уже в феврале этого года Национальный комитет ИКОМОС еще раз рассмотрел и поддержал экспертизу Ситдикова. «Экспертиза рассматривалась нашим научным комитетом по археологическому наследию, и ей была дана высокая оценка. Было изучено большое количество отчетной документации, была проделана тщательная и скрупулезная работа»,— цитирует издание президента Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Леонида Кондрашева.

Между тем в Петербурге начался суд по иску петербургских депутатов Бориса Вишневского, Надежды Тихоновой и Марины Шишкиной к КГИОП по поводу границ памятников истории на Охтинском мысе. Слушания начались 26 мая, но были перенесены судьей Ириной Воробьевой на июль. Решение Верховного суда должно стать определяющим и для судьбы участка, и для этого процесса. Напомним, «Газпром нефть» в начале марта 2020 года анонсировала строительство на Охтинском мысе общественно-делового комплекса с ландшафтным парком. Компания провела международный архитектурный конкурс. В конкурсе приняли участие российские архитектурные бюро Сергея Скуратова и KOSMOS, японская компания Nikken Sekkei, немецкая Ingenhoven Architects в консорциуме с ABD Architects, фирмы MVRDV и UNStudio из Нидерландов, французское бюро Valode & Pistre. Победила концепция японского архитектурного бюро Nikken Sekkei. Авторы победившего проекта обещают, что он не затронет охраняемую территорию Охтинского мыса, строительство там вестись не будет. Площадь этой территории не более 0,8 га — чуть более 15 % от общей площади проекта. Эти участки будут выведены за пределы застройки и позднее станут частью общественной зоны комплекса и парка. Nikken Sekkei — одна из крупнейших в мире архитектурно-планировочных организаций с более чем 115-летней историей, ежегодно занимает высшие места в мировых рейтингах. Компания реализовала более 25 тысяч проектов в более чем 250 городах 50 стран мира, в том числе в Китае, Корее, странах АСЕАН и Ближнего Востока, Индии, Испании, России и странах СНГ.