В закрытом конкурсе «Газпром нефти» участвовало семь бюро, в финал вышли четыре иностранных, победил проект японской Nikken Sekkei. Профильный портал archi.ru впервые опубликовал работы всех претендентов, между которыми шла борьба.

Опубликованы все 7 проектов, авторы которых боролись за право стать архитекторами нового проекта на Охтинском мысе

Фото: Nikken Sekkei

Победитель Nikken Sekkei.



«Фонтанка» уже рассказывала о работе японцев. Японская компания Nikken Sekkei обещает создать «хрустальный корабль». Как отмечает archi.ru, критики проекта говорят о прагматичности и нейтральности выбранного решения.



Охтинский мыс, концепция Nikken Sekkei Охтинский мыс, концепция Nikken Sekkei Охтинский мыс, концепция Nikken Sekkei

Проект голландской MVRDV



Фото: MVRDV Фото: MVRDV Фото: MVRDV Фото: MVRDV Фото: MVRDV Фото: MVRDV

«Цели голландцев амбициозны: построить самое большое деревянное здание в мире, возродить экосистему, создать интеллектуальную рабочую среду, увязать множество контекстуальных нитей, от болот и крепости Ниеншанц до барокко и советского наследия этого района», — отмечает издание. Там же приводится и комментарий архитектора Евгения Герасимова о том, почему он считает этот проект несерьезным: деревья на крышах и под зданиями в нашем климате не растут, перекрытие перспективы моста выдает непонимание основ градостроительства, если же убрать «мишуру» зелени, то останется случайное нагромождение кубиков.



Французы Valode&Pistre



Фото: Valode&Pistre Фото: Valode&Pistre Фото: Valode&Pistre Фото: Valode&Pistre Фото: Valode&Pistre

«Протяженные горизонтальные фасады — дань сплошной застройке петербургских набережных. А на «волне», выходящей на Неву, благодаря изгибам стекла и игре рефлексов, создается вертикальный ритм, вторящий регулярному ритму колоннад исторической застройки. Световые и цветовые эффекты напоминают, по утверждению авторов, характерную для Санкт-Петербурга колористику архитектуры русского барокко», — отмечает archi.ru.

Проект UNStudio



Фото: UNStudio Фото: UNStudio Фото: UNStudio Фото: UNStudio Фото: UNStudio

archi.ru: «Композиция вдохновлена остроконечным планом крепости Ниеншанц, а сложные стеклянные фасады должны напоминать грани драгоценного камня, заключенного в строгую оправу. Наклонные объемы не только создают выразительную скульптурную поверхность, но и защищают помещения от прямых солнечных лучей и перегрева. Отблески и отражения позволяют фасаду меняться в зависимости от погоды и времени дня, точно так же, как меняется Нева»

Сергей Скуратов architects



Фото: Сергей Скуратов architects Фото: Сергей Скуратов architects Фото: Сергей Скуратов architects Фото: Сергей Скуратов architects Фото: Сергей Скуратов architects

Проект столичной студии Сергея Скуратова тоже уже известен.

«На сайте бюро очень много иллюстраций и пояснений, согласно которым здание-символ напоминает нейрон с лучами-аксонами и дендритами, «звезду, послание и сигнал, сияние, вспышку энергии». Вогнутые фасады подхватывают петербургскую тему полукруга, «модифицируя первоначальный замысел Воронихина с двумя колоннадами для Казанского собора, который не удалось реализовать». Пять световых фонарей различной формы, как всплески на глади воды, размещены на плоской озелененной эксплуатируемой кровле», — отмечает издание.



Проект бюро Kosmos



Фото: KOSMOS Фото: KOSMOS Фото: KOSMOS

Еще одна московская студия, которая также уже опубликовала свой проект ранее.

«Офисы создают новую фасадную линию, которая встраивается в ряд классических ансамблей, смотрящих на Неву. Плотный объем здания прорезан многочисленными разнофункциональными внутренними дворами, в каждом из которых своя собственная атмосфера и ландшафт. Все территории дворов, а также парк на крыше являются общественно-доступными пространствами», — поясняли разработчики концепции.

ABD Architects в консорциуме с Ingenhoven Architects



Фото: ABD Architects в консорциуме с Ingenhoven Architects Фото: ABD Architects в консорциуме с Ingenhoven Architects Фото: ABD Architects в консорциуме с Ingenhoven Architects

«Образ здания — это новаторская интерпретация набережных Невы», — говорится на сайте бюро ABD.

