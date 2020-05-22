Опубликованы все 7 проектов, авторы которых боролись за право стать архитекторами нового проекта на Охтинском мысе
В закрытом конкурсе «Газпром нефти» участвовало семь бюро, в финал вышли четыре иностранных, победил проект японской Nikken Sekkei. Профильный портал archi.ru впервые опубликовал работы всех претендентов, между которыми шла борьба.
Победитель Nikken Sekkei.
«Фонтанка» уже рассказывала о работе японцев. Японская компания Nikken Sekkei обещает создать «хрустальный корабль». Как отмечает archi.ru, критики проекта говорят о прагматичности и нейтральности выбранного решения.
Проект голландской MVRDV
«Цели голландцев амбициозны: построить самое большое деревянное здание в мире, возродить экосистему, создать интеллектуальную рабочую среду, увязать множество контекстуальных нитей, от болот и крепости Ниеншанц до барокко и советского наследия этого района», — отмечает издание. Там же приводится и комментарий архитектора Евгения Герасимова о том, почему он считает этот проект несерьезным: деревья на крышах и под зданиями в нашем климате не растут, перекрытие перспективы моста выдает непонимание основ градостроительства, если же убрать «мишуру» зелени, то останется случайное нагромождение кубиков.
Французы Valode&Pistre
«Протяженные горизонтальные фасады — дань сплошной застройке петербургских набережных. А на «волне», выходящей на Неву, благодаря изгибам стекла и игре рефлексов, создается вертикальный ритм, вторящий регулярному ритму колоннад исторической застройки. Световые и цветовые эффекты напоминают, по утверждению авторов, характерную для Санкт-Петербурга колористику архитектуры русского барокко», — отмечает archi.ru.
Проект UNStudio
archi.ru: «Композиция вдохновлена остроконечным планом крепости Ниеншанц, а сложные стеклянные фасады должны напоминать грани драгоценного камня, заключенного в строгую оправу. Наклонные объемы не только создают выразительную скульптурную поверхность, но и защищают помещения от прямых солнечных лучей и перегрева. Отблески и отражения позволяют фасаду меняться в зависимости от погоды и времени дня, точно так же, как меняется Нева»
Сергей Скуратов architects
Проект столичной студии Сергея Скуратова тоже уже известен.
«На сайте бюро очень много иллюстраций и пояснений, согласно которым здание-символ напоминает нейрон с лучами-аксонами и дендритами, «звезду, послание и сигнал, сияние, вспышку энергии». Вогнутые фасады подхватывают петербургскую тему полукруга, «модифицируя первоначальный замысел Воронихина с двумя колоннадами для Казанского собора, который не удалось реализовать». Пять световых фонарей различной формы, как всплески на глади воды, размещены на плоской озелененной эксплуатируемой кровле», — отмечает издание.
Проект бюро Kosmos
Еще одна московская студия, которая также уже опубликовала свой проект ранее.
«Офисы создают новую фасадную линию, которая встраивается в ряд классических ансамблей, смотрящих на Неву. Плотный объем здания прорезан многочисленными разнофункциональными внутренними дворами, в каждом из которых своя собственная атмосфера и ландшафт. Все территории дворов, а также парк на крыше являются общественно-доступными пространствами», — поясняли разработчики концепции.
ABD Architects в консорциуме с Ingenhoven Architects
«Образ здания — это новаторская интерпретация набережных Невы», — говорится на сайте бюро ABD.
Напомним, авторы победившего проекта обещают, что он не затронет охраняемую территорию Охтинского мыса, строительство там вестись не будет. Площадь этой территории не более 0,8 га — чуть более 15% от общей площади проекта. Эти участки будут выведены за пределы застройки и позднее станут частью общественной зоны комплекса и парка. Nikken Sekkei — одна из крупнейших в мире архитектурно-планировочных организаций с более чем 115-летней историей, ежегодно занимает высшие места в мировых рейтингах. Компания реализовала более 25 тысяч проектов в более чем 250 городах 50 стран мира, в том числе в Китае, Корее, странах АСЕАН и Ближнего Востока, Индии, Испании, России и странах СНГ.