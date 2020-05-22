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22.05.2020 13:24
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Опубликованы все 7 проектов, авторы которых боролись за право стать архитекторами нового проекта на Охтинском мысе

В закрытом конкурсе «Газпром нефти» участвовало семь бюро, в финал вышли четыре иностранных, победил проект японской Nikken Sekkei. Профильный портал archi.ru впервые опубликовал работы всех претендентов, между которыми шла борьба.

Фото: Nikken Sekkei

Победитель Nikken Sekkei.

«Фонтанка» уже рассказывала о работе японцев. Японская компания Nikken Sekkei обещает создать «хрустальный корабль». Как отмечает archi.ru, критики проекта говорят о прагматичности и нейтральности выбранного решения.

Охтинский мыс, концепция Nikken Sekkei
Охтинский мыс, концепция Nikken Sekkei
Охтинский мыс, концепция Nikken Sekkei
Охтинский мыс, концепция Nikken Sekkei
Охтинский мыс, концепция Nikken Sekkei
Охтинский мыс, концепция Nikken Sekkei

Проект голландской MVRDV

Фото: MVRDV
Фото: MVRDV
Фото: MVRDV
Фото: MVRDV
Фото: MVRDV
Фото: MVRDV

«Цели голландцев амбициозны: построить самое большое деревянное здание в мире, возродить экосистему, создать интеллектуальную рабочую среду, увязать множество контекстуальных нитей, от болот и крепости Ниеншанц до барокко и советского наследия этого района», — отмечает издание. Там же приводится и комментарий архитектора Евгения Герасимова о том, почему он считает этот проект несерьезным: деревья на крышах и под зданиями в нашем климате не растут, перекрытие перспективы моста выдает непонимание основ градостроительства, если же убрать «мишуру» зелени, то останется случайное нагромождение кубиков.

Французы Valode&Pistre

Фото: Valode&Pistre
Фото: Valode&Pistre
Фото: Valode&Pistre
Фото: Valode&Pistre
Фото: Valode&Pistre

«Протяженные горизонтальные фасады — дань сплошной застройке петербургских набережных. А на «волне», выходящей на Неву, благодаря изгибам стекла и игре рефлексов, создается вертикальный ритм, вторящий регулярному ритму колоннад исторической застройки. Световые и цветовые эффекты напоминают, по утверждению авторов, характерную для Санкт-Петербурга колористику архитектуры русского барокко», — отмечает archi.ru.

Проект UNStudio

Фото: UNStudio
Фото: UNStudio
Фото: UNStudio
Фото: UNStudio
Фото: UNStudio

archi.ru: «Композиция вдохновлена остроконечным планом крепости Ниеншанц, а сложные стеклянные фасады должны напоминать грани драгоценного камня, заключенного в строгую оправу. Наклонные объемы не только создают выразительную скульптурную поверхность, но и защищают помещения от прямых солнечных лучей и перегрева. Отблески и отражения позволяют фасаду меняться в зависимости от погоды и времени дня, точно так же, как меняется Нева»

Сергей Скуратов architects

Фото: Сергей Скуратов architects
Фото: Сергей Скуратов architects
Фото: Сергей Скуратов architects
Фото: Сергей Скуратов architects
Фото: Сергей Скуратов architects

Проект столичной студии Сергея Скуратова тоже уже известен.

«На сайте бюро очень много иллюстраций и пояснений, согласно которым здание-символ напоминает нейрон с лучами-аксонами и дендритами, «звезду, послание и сигнал, сияние, вспышку энергии». Вогнутые фасады подхватывают петербургскую тему полукруга, «модифицируя первоначальный замысел Воронихина с двумя колоннадами для Казанского собора, который не удалось реализовать». Пять световых фонарей различной формы, как всплески на глади воды, размещены на плоской озелененной эксплуатируемой кровле», — отмечает издание.

Проект бюро Kosmos

Фото: KOSMOS
Фото: KOSMOS
Фото: KOSMOS

Еще одна московская студия, которая также уже опубликовала свой проект ранее.

«Офисы создают новую фасадную линию, которая встраивается в ряд классических ансамблей, смотрящих на Неву. Плотный объем здания прорезан многочисленными разнофункциональными внутренними дворами, в каждом из которых своя собственная атмосфера и ландшафт. Все территории дворов, а также парк на крыше являются общественно-доступными пространствами», — поясняли разработчики концепции.

ABD Architects в консорциуме с Ingenhoven Architects

Фото: ABD Architects в консорциуме с Ingenhoven Architects
Фото: ABD Architects в консорциуме с Ingenhoven Architects
Фото: ABD Architects в консорциуме с Ingenhoven Architects

«Образ здания — это новаторская интерпретация набережных Невы», — говорится на сайте бюро ABD.

Фото: Nikken Sekkei

Напомним, авторы победившего проекта обещают, что он не затронет охраняемую территорию Охтинского мыса, строительство там вестись не будет. Площадь этой территории не более 0,8 га — чуть более 15% от общей площади проекта. Эти участки будут выведены за пределы застройки и позднее станут частью общественной зоны комплекса и парка. Nikken Sekkei — одна из крупнейших в мире архитектурно-планировочных организаций с более чем 115-летней историей, ежегодно занимает высшие места в мировых рейтингах. Компания реализовала более 25 тысяч проектов в более чем 250 городах 50 стран мира, в том числе в Китае, Корее, странах АСЕАН и Ближнего Востока, Индии, Испании, России и странах СНГ.

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Комментарии (8)

zlopopik
У японцев крутой проект. Люблю качественное остекление. Пожелаем ГПНу успешной стройки!
Arhi78
Мда, как и ожидалось, выбирать было не из чего =\
Измельчал нынче архитектор. Раньше из квадратных блоков сооружали и получалось ого-го! А сейчас - пара пьяных линий алюминиевого фасада и вуа-ля - миллиардный дизайн!
Киркор_Филиппов
За чей счёт банкет?
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