Авторы концепции отмечают, что предложенное ими решение совмещает интересы горожан и владельца участка. «Основной концепцией проекта было вернуть эту территорию, занимаемую корпорацией, горожанам и создать на крышах офисного здания приподнятый на колоннах ландшафтный парк. Он отсылает одновременно к северной природе и к знаменитым петербургским крышам», — говорится в описании проекта.

Помимо панорамного парка бюро предложило разместить на кровле амфитеатр, беговую дорожку, кафе, коворкинги, поле для мини-футбола со зрительскими местами. Проход на крышу — через пандусы, которые опоясывают фасады.



«Офисы создают новую фасадную линию, которая встраивается в ряд классических ансамблей, смотрящих на Неву. Плотный объем здания прорезан многочисленными разнофункциональными внутренними дворами, в каждом из которых своя собственная атмосфера и ландшафт. Все территории дворов, а также парк на крыше являются общественно-доступными пространствами», — пояснили разработчики концепции.



Центральный двор, по предложению авторов, мог бы служить для различных мероприятий, а крыша в случае необходимости закрываться с помощью створок, превращая тем самым открытое пространство в выставочную или концертную площадку.



Победителем конкурса ранее объявили японское бюро Nikken Sekkei. Также в конкурсе участвовали KOSMOS, немецкая Ingenhoven Architects в консорциуме с ABD Architects, фирмы нидерландская UNStudio и французское бюро Valode&Pistre, архитектурные бюро Сергея Скуратова и нидерландское бюро MVRDV. Как видят Охтинский мыс два последних участника, рассказывала «Фонтанка».

