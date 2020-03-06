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06.03.2020 16:35
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Просто КОСМОС. Архитектурное бюро показало конкурсную работу по Охтинскому мысу

Архитектурное бюро «КОСМОС» 6 марта показало свой вариант концепции развития Охтинского мыса, где разместится штаб-квартира «Газпром нефти». Проект авторы представили на международный конкурс.

предоставлено архитектурным бюро «Космос»
предоставлено архитектурным бюро «Космос»
предоставлено архитектурным бюро «Космос»
предоставлено архитектурным бюро «Космос»
предоставлено архитектурным бюро «Космос»
предоставлено архитектурным бюро «Космос»

Авторы концепции отмечают, что предложенное ими решение совмещает интересы горожан и владельца участка. «Основной концепцией проекта было вернуть эту территорию, занимаемую корпорацией, горожанам и создать на крышах офисного здания приподнятый на колоннах ландшафтный парк. Он отсылает одновременно к северной природе и к знаменитым петербургским крышам», — говорится в описании проекта.

Помимо панорамного парка бюро предложило разместить на кровле амфитеатр, беговую дорожку, кафе, коворкинги, поле для мини-футбола со зрительскими местами. Проход на крышу — через пандусы, которые опоясывают фасады.

«Офисы создают новую фасадную линию, которая встраивается в ряд классических ансамблей, смотрящих на Неву. Плотный объем здания прорезан многочисленными разнофункциональными внутренними дворами, в каждом из которых своя собственная атмосфера и ландшафт. Все территории дворов, а также парк на крыше являются общественно-доступными пространствами», — пояснили разработчики концепции.

Центральный двор, по предложению авторов, мог бы служить для различных мероприятий, а крыша в случае необходимости закрываться с помощью створок, превращая тем самым открытое пространство в выставочную или концертную площадку.

Победителем конкурса ранее объявили японское бюро Nikken Sekkei. Также в конкурсе участвовали KOSMOS, немецкая Ingenhoven Architects в консорциуме с ABD Architects, фирмы нидерландская UNStudio и французское бюро Valode&Pistre, архитектурные бюро Сергея Скуратова и нидерландское бюро MVRDV. Как видят Охтинский мыс два последних участника, рассказывала «Фонтанка».

С 2006 по 2010 год на 4,4 га Охтинского мыса по заказу «Газпром нефти» проводились археологические раскопки, их общая стоимость составила порядка 500 млн рублей. Работы выполняли специалисты Северо-Западного НИИ «Наследие» под руководством Петра Сорокина, а также эксперты Института истории материальной культуры РАН во главе с Натальей Соловьевой.

По итогам на площади 2,4 га были выявлены участки культурного слоя, из которых 0,8 га расположены на частной территории, остальное — на городской земле. Комитет по охране памятников на основании решения Минкульта составил охранное обязательство, которое определило границы памятников и перечень предметов охраны, а также предписало выполнить благоустройство территории.

Справка:
«КОСМОС» - виртуальный архитектурный офис, объединяющий партнеров из Нью-Йорка, Москвы и Швейцарии.

Работы бюро одержали победы и получили премии в ряде международных конкурсов. В их числе проекты датского музея Ганса Христиана Андерсена, спортивного центра Найк в Москве, конкурсы на парк Квинсвей Нью-Йорке и Street Architecture для Storefront of Art and Architecture. Бюро выиграло приз Женевы за экспериментальную архитектуру и было номинировано на Швейцарскую премию в области искусства и дизайна.

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Комментарии (2)

Oleg_I
Смотрится гораздо более приятно, чем другие варианты. Парк должен быть сверху, а не под стеклами, как в аквариуме. Не знаю, правда, как они на крыше собрались 15-метровые деревья разместить - это не пальмы в горшках, где корневая система-то будет? Что их будет от ветра удерживать?
dedmoroz_5e4d8827384c2
очень интересный российский проект, японец со своими стеклобетонными офисами просто отдыхает ... лучшие или немцы с голландцами или наши ...
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