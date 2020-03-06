Просто КОСМОС. Архитектурное бюро показало конкурсную работу по Охтинскому мысу
Архитектурное бюро «КОСМОС» 6 марта показало свой вариант концепции развития Охтинского мыса, где разместится штаб-квартира «Газпром нефти». Проект авторы представили на международный конкурс.
Авторы концепции отмечают, что предложенное ими решение совмещает интересы горожан и владельца участка. «Основной концепцией проекта было вернуть эту территорию, занимаемую корпорацией, горожанам и создать на крышах офисного здания приподнятый на колоннах ландшафтный парк. Он отсылает одновременно к северной природе и к знаменитым петербургским крышам», — говорится в описании проекта.
Помимо панорамного парка бюро предложило разместить на кровле амфитеатр, беговую дорожку, кафе, коворкинги, поле для мини-футбола со зрительскими местами. Проход на крышу — через пандусы, которые опоясывают фасады.
«Офисы создают новую фасадную линию, которая встраивается в ряд классических ансамблей, смотрящих на Неву. Плотный объем здания прорезан многочисленными разнофункциональными внутренними дворами, в каждом из которых своя собственная атмосфера и ландшафт. Все территории дворов, а также парк на крыше являются общественно-доступными пространствами», — пояснили разработчики концепции.
Центральный двор, по предложению авторов, мог бы служить для различных мероприятий, а крыша в случае необходимости закрываться с помощью створок, превращая тем самым открытое пространство в выставочную или концертную площадку.
Победителем конкурса ранее объявили японское бюро Nikken Sekkei. Также в конкурсе участвовали KOSMOS, немецкая Ingenhoven Architects в консорциуме с ABD Architects, фирмы нидерландская UNStudio и французское бюро Valode&Pistre, архитектурные бюро Сергея Скуратова и нидерландское бюро MVRDV. Как видят Охтинский мыс два последних участника, рассказывала «Фонтанка».
С 2006 по 2010 год на 4,4 га Охтинского мыса по заказу «Газпром нефти» проводились археологические раскопки, их общая стоимость составила порядка 500 млн рублей. Работы выполняли специалисты Северо-Западного НИИ «Наследие» под руководством Петра Сорокина, а также эксперты Института истории материальной культуры РАН во главе с Натальей Соловьевой.
По итогам на площади 2,4 га были выявлены участки культурного слоя, из которых 0,8 га расположены на частной территории, остальное — на городской земле. Комитет по охране памятников на основании решения Минкульта составил охранное обязательство, которое определило границы памятников и перечень предметов охраны, а также предписало выполнить благоустройство территории.
Справка:
«КОСМОС» - виртуальный архитектурный офис, объединяющий партнеров из Нью-Йорка, Москвы и Швейцарии.
Работы бюро одержали победы и получили премии в ряде международных конкурсов. В их числе проекты датского музея Ганса Христиана Андерсена, спортивного центра Найк в Москве, конкурсы на парк Квинсвей Нью-Йорке и Street Architecture для Storefront of Art and Architecture. Бюро выиграло приз Женевы за экспериментальную архитектуру и было номинировано на Швейцарскую премию в области искусства и дизайна.