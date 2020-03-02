Победителем международного конкурса на разработку общей архитектурной концепции развития Охтинского мыса в Петербурге стало японское архитектурное бюро Nikken Sekkei. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба ПАО «Газпром нефть».
В конкурсе приняли участие архитектурные бюро Сергея Скуратова и KOSMOS, а также японская компания Nikken Sekkei, немецкая Ingenhoven Architects в консорциуме с ABD Architects, фирмы MVRDV и UNStudio из Нидерландов и французское бюро Valode&Pistre.
Комплекс будет состоять из двух 28-метровых зданий и общественного парка на набережной. На переходе между зданиями планируется разместить публичную обзорную площадку под открытым небом. Во внутренних пространствах комплекса концепция предполагает создание зеленых галерей и вертикального озеленения. Парк позволит проводить мероприятия общегородского масштаба.
На первом уровне расположится многофункциональная общественная зона: выставочные и конференц-залы, рестораны, кафе, спортивный и медицинский центры. По предварительным расчетам, общественная зона и парк смогут ежедневно принимать до тысячи посетителей. Остальную часть комплекса займет рабочее пространство для сотрудников «Газпром нефти»: центры развития технологий и управления международными проектами.
Проект не затрагивает охраняемую территорию Охтинского мыса, строительство там вестись не будет. Площадь этой территории не более 0,8 га — чуть более 15% от общей площади проекта. Эти участки будут выведены за пределы застройки и позднее станут частью общественной зоны комплекса и парка.
«Предложенное японскими архитекторами концептуальное решение двух соединенных между собой стеклянных зданий очень точно и деликатно решает задачу создания современного высокотехнологичного инновационного комплекса, формирующего комфортную, дружелюбную и безопасную среду как для наших сотрудников, так и для горожан и туристов», — цитирует пресс-служба члена правления «Газпром нефти» и гендиректора «Газпромнефть — Восточно-Европейские Проекты» Елену Илюхину.
Президент Nikken Sekkei Тадао Камеи, комментируя работу над концепцией, подчеркнул, что основной принцип — смотреть в будущее, уважая историю. «Мы постарались выразить в архитектуре гений этого места, его глубокую историческую связь с развитием России как великой морской державы. С другой стороны, для нас важно создать здесь архитектурный проект мирового уровня, придать этому месту больше открытости и прозрачности и сделать это место доступным и привлекательным для горожан и туристов», — пояснил глава бюро.
В настоящее время Nikken Sekkei продолжает работать над уточнением финальных параметров будущего проекта.
Справка:
Nikken Sekkei — одна из крупнейших в мире архитектурно-планировочных организаций с более чем 115-летней историей, ежегодно занимает высшие места в мировых рейтингах. Компания реализовала более 25 тысяч проектов в более чем 250 городах 50 стран мира, в том числе в Китае, Корее, странах АСЕАН и Ближнего Востока, Индии, Испании, России и странах СНГ.
С 2006 по 2010 годы на 4,4 га Охтинского мыса по заказу «Газпром нефти» проводились археологические раскопки, их общая стоимость составила порядка 500 млн рублей. Работы выполняли специалисты Северо-западного НИИ «Наследие» под руководством Петра Сорокина, а также эксперты Института истории материальной культуры РАН во главе с Натальей Соловьевой.
По итогам на площади 2,4 га были выявлены участки культурного слоя, из которых 0,8 га расположены на частной территории, остальное — на городской земле. Комитет по охране памятников на основании решения Минкульта составил охранное обязательство, которое определило границы памятников и перечень предметов охраны, а также предписало выполнить благоустройство территории.