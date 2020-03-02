Победителем международного конкурса на разработку общей архитектурной концепции развития Охтинского мыса в Петербурге стало японское архитектурное бюро Nikken Sekkei. Об этом 2 марта сообщила пресс-служба ПАО «Газпром нефть».

В конкурсе приняли участие архитектурные бюро Сергея Скуратова и KOSMOS, а также японская компания Nikken Sekkei, немецкая Ingenhoven Architects в консорциуме с ABD Architects, фирмы MVRDV и UNStudio из Нидерландов и французское бюро Valode&Pistre. Комплекс будет состоять из двух 28-метровых зданий и общественного парка на набережной. На переходе между зданиями планируется разместить публичную обзорную площадку под открытым небом. Во внутренних пространствах комплекса концепция предполагает создание зеленых галерей и вертикального озеленения. Парк позволит проводить мероприятия общегородского масштаба.

На первом уровне расположится многофункциональная общественная зона: выставочные и конференц-залы, рестораны, кафе, спортивный и медицинский центры. По предварительным расчетам, общественная зона и парк смогут ежедневно принимать до тысячи посетителей. Остальную часть комплекса займет рабочее пространство для сотрудников «Газпром нефти»: центры развития технологий и управления международными проектами. Проект не затрагивает охраняемую территорию Охтинского мыса, строительство там вестись не будет. Площадь этой территории не более 0,8 га — чуть более 15% от общей площади проекта. Эти участки будут выведены за пределы застройки и позднее станут частью общественной зоны комплекса и парка. «Предложенное японскими архитекторами концептуальное решение двух соединенных между собой стеклянных зданий очень точно и деликатно решает задачу создания современного высокотехнологичного инновационного комплекса, формирующего комфортную, дружелюбную и безопасную среду как для наших сотрудников, так и для горожан и туристов», — цитирует пресс-служба члена правления «Газпром нефти» и гендиректора «Газпромнефть — Восточно-Европейские Проекты» Елену Илюхину.

Президент Nikken Sekkei Тадао Камеи, комментируя работу над концепцией, подчеркнул, что основной принцип — смотреть в будущее, уважая историю. «Мы постарались выразить в архитектуре гений этого места, его глубокую историческую связь с развитием России как великой морской державы. С другой стороны, для нас важно создать здесь архитектурный проект мирового уровня, придать этому месту больше открытости и прозрачности и сделать это место доступным и привлекательным для горожан и туристов», — пояснил глава бюро. В настоящее время Nikken Sekkei продолжает работать над уточнением финальных параметров будущего проекта.