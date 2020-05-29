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29.05.2020 20:58
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Парадные расчеты ЗВО накануне парада поселят в специальных «коронавирусных» казармах

Еда из термоса, вода в бутылке и трехразовая дезинфекция. В ЗВО рассказали, как будут жить расчеты перед парадом Победы 24 июня.

Как 29 мая сообщили в пресс-службе Западного военного округа, медики уже подготовили казармы для парадных расчетов. В них будут медпункты и отдельная столовая, кормить в которой будут едой из термосов. Также предусмотрена «барьерная зона», в которой будут измерять температуру, и трехразовая уборка помещений «силами суточного наряда и специалистов войск РХБ защиты армии». Перед заселением все тщательно продезинфицируют.

Фото: пресс-служба ЗВО

Ранее президент объявил, что отмененный из-за коронавируса парад пройдет 24 июня, этот день будет выходным.

Военнослужащие ЗВО уже начали тренировки.

Фото: пресс-служба ЗВО

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Комментарии (1)

krasnonosov
За чей счет банкет? Или они и дальше собираются бесконечно поднимать пенсионный возраст для россиян?
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