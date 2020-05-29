Парадные расчеты ЗВО накануне парада поселят в специальных «коронавирусных» казармах

Еда из термоса, вода в бутылке и трехразовая дезинфекция. В ЗВО рассказали, как будут жить расчеты перед парадом Победы 24 июня.



Как 29 мая сообщили в пресс-службе Западного военного округа, медики уже подготовили казармы для парадных расчетов. В них будут медпункты и отдельная столовая, кормить в которой будут едой из термосов. Также предусмотрена «барьерная зона», в которой будут измерять температуру, и трехразовая уборка помещений «силами суточного наряда и специалистов войск РХБ защиты армии». Перед заселением все тщательно продезинфицируют.