«Роскосмос» рассказал «Фонтанке», что не переживает из-за утраты монополии по доставке людей на МКС после запуска SpaceX. Приоритет России — оборонка

Госкорпорация «Роскосмос» не видит проблем для своей деятельности после утраты монополии на доставку астронавтов к Международной космической станции (МКС). Успешный запуск двух астронавтов NASA на корабле Илона Маска на МКС, который запланирован на 30 мая, создаст конкуренцию и вернёт американцам собственный способ доставки после многолетнего перерыва, вызванного сворачиванием программы Space Shuttle.

«Основные доходы госкорпорация «Роскосмос» получает все же не от доставки американских партнеров на МКС. Первоочередной задачей перед госкорпорацией является выполнение Федеральной космической программы и гособоронзаказа. «Роскосмос» по-прежнему будет выполнять коммерческие пуски спутников, не прекращается и сотрудничество с зарубежными странами по пилотируемым программам. В частности, сейчас в Центре подготовки космонавтов им Ю. А. Гагарина проходят подготовку индийские космонавты», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Роскосмоса 29 мая.



Известно, что цена билета для американских астронавтов на российские «Союзы» росла в последние годы. Отправка астронавта NASA в октябре 2020 года обойдётся американцам в 90 млн долларов. По состоянию на лето 2019 года NASA потратило на отправку 70 своих специалистов российскими кораблями около 4 млрд долларов.

В ведомстве Дмитрия Рогозина рассчитывают на продолжение практики заработков на иностранцах и после начала регулярной эксплуатации новых американских пилотируемых кораблей.

«Существуют планы по коммерческому использованию ТПК «Союз». Как отметил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, «с учетом заявок желающих на осуществление своей мечты «Роскосмос» заказал изготовление дополнительно двух кораблей "Союз"», — уточнили в пресс-службе «Роскосмоса».

Главным приоритетом для российской госкорпорации остаётся военная составляющая.

«Перед Роскосмосом стоят три задачи — безусловное обеспечение Вооруженных сил России боевыми ракетными комплексами. Сейчас, кстати, проходят испытания нового ракетного комплекса «Сармат». Вторая задача — повышение качества экономики и уровня жизни, это развитие интернета, связи, навигации. Третья — фундаментальный космос, получение знаний о происхождении Вселенной, жизни на Земле, создание системы защиты планеты от потенциальной астероидной опасности», — рассказали подчинённые Дмитрия Рогозина.

