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29.05.2020 13:58
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Лукашенко считает пандемию коронавируса наполовину политической

Глава Белоруссии Александр Лукашенко поделился своими соображениями насчёт коронавируса с работниками тракторного завода. Он говорил с ними о политике.

Слова президента республики 29 мая приводит агентство «БелТА». Лукашенко в этот день посетил Минский тракторный завод и пообщался с его коллективом. «Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь занимает половину, может, и меньше. Все остальное — это политика», — сказал глава Белорусского государства.

В стране заразились почти 40 тысяч человек, 219 умерли. Лукашенко на время пандемии не стал запрещать, например, футбольные матчи со зрителями, 9 мая провел парад Победы.

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Комментарии (4)

Алекс99
Хорошая страна Белоруссия — чистая, приветливая, с низким уровнем коррупции, теперь еще и ковидиоты ее всем в пример ставят.
Может, им всем туда перебраться? Они там будут высказываться в полном соответствии с генеральной линией партии — и им там с Лукашенко будет лучше, и нам тут без них приятнее.
krasnonosov
Что на это скажет голос из бункера?
166712752
Я тоже, когда хочу обсудить влияние коллективного подсознательного на вселенскую субстанцию бытия - иду к рабочим тракторного завода.
Сегодня как раз пятница.
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