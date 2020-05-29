Лукашенко считает пандемию коронавируса наполовину политической

Глава Белоруссии Александр Лукашенко поделился своими соображениями насчёт коронавируса с работниками тракторного завода. Он говорил с ними о политике.



Слова президента республики 29 мая приводит агентство «БелТА». Лукашенко в этот день посетил Минский тракторный завод и пообщался с его коллективом. «Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь занимает половину, может, и меньше. Все остальное — это политика», — сказал глава Белорусского государства.



В стране заразились почти 40 тысяч человек, 219 умерли. Лукашенко на время пандемии не стал запрещать, например, футбольные матчи со зрителями, 9 мая провел парад Победы.

