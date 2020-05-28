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28.05.2020 19:14
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Балконам на Кирочной, 20, продлили жизнь. Аварийные конструкции снимут «щадящими методами»

Аварийные балконы в доме на Кирочной, 20, пока останутся на месте, рассказали «Фонтанке» 28 мая в администрации Центрального района. Ранее сообщалось, что после обрушения четырех конструкций оставшиеся четыре были признаны аварийными, их было решено снять в ближайшие дни.

Но демонтаж проведут позже, после подготовки проекта производства работ и согласования с КГИОПом, сообщил глава администрации района Максим Мейксин. «Так как дом исторический и щадящими методами оперативно провести работы невозможно, необходимо разработать технологию поэтапного разбора конструкций», — пояснил он.

В ближайшее время будут проведены работы по подпору балконов для предотвращения их обрушения. После разработки проекта будет осуществлён демонтаж.

© Фонтанка.Ру

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