В Петербурге снимут четыре оставшиеся конструкции с дома на Кирочной, 20, где уже обрушились четыре балкона. Как сообщил 28 мая читатель «Фонтанки», накануне вечером на тротуаре перед домом появилось предупреждающее ограждение.
Глава администрации Центрального района Максим Мейксин подтвердил «Фонтанке», что оставшиеся балконы было решено демонтировать. «Два точно, но, возможно, все четыре», — уточнил он. По словам Максима Мейксина, оставшиеся балконы на Кирочной, 20 были признаны аварийными. «Один из выводов - это ненадежная система крепления при постройке. Ещё основной вывод - это коррозия металла», - сказал он.
Сегодня будут оформлены документы, и начнутся подготовительные работы. Демонтаж будут проводить в пятницу или, для удобства автомобилистов, в субботу.
Четыре балкона 20-го дома на улице Кирочной рухнули на тротуар около 11 утра 26 мая. Никто не пострадал.
Шестиэтажный монолитно-бетонный 20-й дом на Кирочной улице построен в 1935 году. Несущая часть представляет собой внутренние бетонные перегородки коробочного типа, составляющие сотообразное построение здания. В 2001 году дом включен КГИОПом в перечень объектов культурного наследия Петербурга. Работы по капитальному ремонту запланированы на 2021 год. В рамках программы предполагается обновить фасад и систему горячего водоснабжения. По словам жителей, балконами они предпочитали лишний раз не пользоваться, конструкции не вызывали доверия уже давно.