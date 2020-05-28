В Петербурге снимут четыре оставшиеся конструкции с дома на Кирочной, 20, где уже обрушились четыре балкона. Как сообщил 28 мая читатель «Фонтанки», накануне вечером на тротуаре перед домом появилось предупреждающее ограждение.

Глава администрации Центрального района Максим Мейксин подтвердил «Фонтанке», что оставшиеся балконы было решено демонтировать. «Два точно, но, возможно, все четыре», — уточнил он. По словам Максима Мейксина, оставшиеся балконы на Кирочной, 20 были признаны аварийными. «Один из выводов - это ненадежная система крепления при постройке. Ещё основной вывод - это коррозия металла», - сказал он.