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28.05.2020 14:04
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Суд не стал арестовывать мужчину, жарившего в компании девушек сосиски и зефир на «Вечном огне» в Кронштадте

Кронштадтский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Поликарпова. Мужчине предъявлено обвинение в «Надругательстве над телами умерших и местами их захоронения» за «шашлыки» на огне мемориала в Кронштадте.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 28 мая, Поликарпов в компании своих знакомых девушек в ночь на 25 мая приехал на «Шкоде Октавиа» к памятнику «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов» на Якорной площади в Кронштадте. Там компания насадила на заранее приготовленные ими шампуры сосиски и зефир и использовала пламя надмогильного сооружения для обжаривания.

После позднего ужина компания бросила у «Вечного огня» оставшийся мусор и уехала.

26 мая Поликарпов и обе девушки были задержаны полицией. Следователю свои действия они объясняли «легкомысленностью и безрассудством».

Суд следствию в удовлетворении ходатайства отказал.

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Комментарии (4)

Capt
Может и судью, как соучастника?...
parsec
хотели жизнь отпраздновать на зло всем смертям. типа как на пасху.че полохого?
Balamut
За одиночный пикет журналиста 15 суток, а за это ... понять и простить!
Какая власть. такие и судьи.
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