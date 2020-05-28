Суд не стал арестовывать мужчину, жарившего в компании девушек сосиски и зефир на «Вечном огне» в Кронштадте

Кронштадтский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Николая Поликарпова. Мужчине предъявлено обвинение в «Надругательстве над телами умерших и местами их захоронения» за «шашлыки» на огне мемориала в Кронштадте.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 28 мая, Поликарпов в компании своих знакомых девушек в ночь на 25 мая приехал на «Шкоде Октавиа» к памятнику «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов» на Якорной площади в Кронштадте. Там компания насадила на заранее приготовленные ими шампуры сосиски и зефир и использовала пламя надмогильного сооружения для обжаривания.

