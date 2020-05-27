«Срочные и неотложные действия». Путин утроил минимальное пособие по безработице и пообещал выплачивать максимум закрывшим ИП

«Ситуация на рынке труда <...> требует срочных, выверенных и неотложных действий. <...> Минимальный размер пособия по безработице — 1500 рублей. Конечно, этого мало. Давайте с 1 мая текущего года, то есть задним числом, увеличим минимальное пособие по безработице втрое, до 4,5 тысяч рублей. В таком объеме оно будет выплачиваться в течение трех месяцев, до 1 августа», — заявил 27 мая Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Президент России Владимир Путин провел совещание по поводу ситуации на рынке труда во время пандемии.

По его словам, на три месяца будут продлены и выплаты ранее назначенных пособий по безработице тем, кто в пандемию лишился на него права. Также глава государства пообещал распространить доплаты на детей в 3 тысячи рублей на тех, кто потерял работу до 1 марта.



Президент отметил, что «с трудностями столкнулись и многие индивидуальные предприниматели». Он предложил выплачивать таким людям при закрытии своего дела из-за пандемии максимальное пособие по безработице в 12 130 рублей.



Путин отметил, что деньги на поддержку нетрудоустроенных россиян есть.



В России, по оценке президента, число официально зарегистрированных безработных выросло до 1,9 миллиона человек. В Росстате оценивали количество людей без работы в 4,3 млн человек (ведомство фиксирует не только тех, кто зарегистрировался на бирже труда).

