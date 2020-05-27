Путин рассказал о 1,9 млн безработных в России во время пандемии. Президент ориентируется только на тех, кто официально зарегистрировался

Президент России Владимир Путин провел совещание по поводу ситуации на рынке труда во время коронавируса.



«Последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в России тоже растет <...> Сейчас это количество порядка 1 миллиона 900 тысяч человек», — заявил 27 мая Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».



По его словам, коронавирус негативно сказался на ситуации на рынке труда во всем мире. «Здесь нет ничего для нас неожиданного», — заверил глава государства.

