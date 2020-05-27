Путин рассказал о 1,9 млн безработных в России во время пандемии. Президент ориентируется только на тех, кто официально зарегистрировался
Президент России Владимир Путин провел совещание по поводу ситуации на рынке труда во время коронавируса.
«Последние данные показывают, что количество официально зарегистрированных безработных в России тоже растет <...> Сейчас это количество порядка 1 миллиона 900 тысяч человек», — заявил 27 мая Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, коронавирус негативно сказался на ситуации на рынке труда во всем мире. «Здесь нет ничего для нас неожиданного», — заверил глава государства.
Путин уверен, что власти должны уделить «максимальное внимание» проблеме безработицы, а сохранение рабочих мест и доходов остается «безусловным приоритетом».
Отметим, ранее Росстат сообщал, что численность безработных жителей России в нерабочем апреле 2020 года составила 5,8% рабочей силы, или 4,3 миллиона человек. Это максимум с апреля 2016 года. Судя по всему, президент ориентируется на тех, кто официально встал на учет в центрах занятости: ранее официально сообщалось, что таких 1,3 млн человек. И такие показатели не фиксировались с марта 2012 года. Судя по словам Путина, количество даже официально зарегистрированных безработных выросло еще на 600 тысяч человек.