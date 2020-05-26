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26.05.2020 07:20
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Лето на подходе. В Петербурге до плюс 21

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России / vk.com/bird_spb


Хорошую погоду петербуржцам в ближайшие дни обеспечивает циклон.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 мая ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер слабый. Ночью уже довольно тепло – плюс 6-8 градусов, ещё недавно такая температура держалась в дневные часы. А сегодня днём будет плюс 19-21 градус.

При этом за последние 58 лет 26 мая чаще бывало паcмурно, хотя и без осадков. Самое холодное 26 мая зафиксировано в 1968 году, минимальная дневная температура составила минус 1 градус. Самое тёплое – в 1995 году, днём воздух прогрелся до плюс 27 градусов, напоминает «Яндекс».

Завтра, 27 мая, ожидается примерно такая же погода, как сегодня. А в четверг, 28 мая, могут пройти небольшие дождики, хотя тепло сохранится.

Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России / vk.com/bird_spb
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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Комментарии (1)

Владислав Гольянов
Позвонил в свой ЖСК насчет отопления. "А мы не в курсе, что там Беглов сказал насчет прекращения отопления". Как топили, так и топят.
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