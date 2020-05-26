

Хорошую погоду петербуржцам в ближайшие дни обеспечивает циклон.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 мая ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер слабый. Ночью уже довольно тепло – плюс 6-8 градусов, ещё недавно такая температура держалась в дневные часы. А сегодня днём будет плюс 19-21 градус.

При этом за последние 58 лет 26 мая чаще бывало паcмурно, хотя и без осадков. Самое холодное 26 мая зафиксировано в 1968 году, минимальная дневная температура составила минус 1 градус. Самое тёплое – в 1995 году, днём воздух прогрелся до плюс 27 градусов, напоминает «Яндекс».