Блокировку приложений с пиратским контентом могут начать с октября. Бизнесмены просят отсрочки и предупреждают о проблемах

Интернет-приложения, которые нарушают авторские права, могут начать блокировать с 1 октября 2020 года. Соответствующая дата появилась 25 мая в доработанном ко второму чтению тексте изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации».

Как пишет «Коммерсантъ», смягчить требования просят Российская ассоциация электронных коммуникаций, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники и Американская торговая палата в России. Подписанты не согласны с тем, что Роскомнадзор может потребовать блокировки агрегатора приложений, если пиратский контент за сутки не удалит сам владелец приложения.



Срок рассмотрения каждой претензии представители рынка предлагают увеличить до девяти дней. Они просят разрешить блокировать не всё приложение, а только отдельные его элементы, а также объяснять разработчикам, где именно были нарушены авторские права в их продукте, а не идти сразу в суд. Письма с описанием проблемы были направлены председателю Госдумы Вячеславу Володину, в комитет по информполитике нижней палаты парламента и в Минкомсвязь.



Отмечается, что без изменений, которые просят утвердить представители рынка, закон серьёзно ударит и по небольшим разработчикам, и по гигантам. Последние будут вынуждены подстраиваться под российские реалии, тратить на это средства и решать вероятные споры с производителями контента.

