В Пикалево тушили горящий ангар на площади более тысячи квадратных метров
Масштабный пожар тушили спасатели в Бокситогорском районе Ленобласти. Об этом днём 25 мая сообщает МЧС России.
По предварительной информации, горел одноэтажный крытый железом ангар, расположенный на территории промзоны в Пикалево. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь успел распространиться на площади 1250 квадратных метров.
МЧС России
Возгорание получилось локализовать силами 32 пожарных и 12 спецмашин, в том числе шести человек и трех единиц техники от МЧС России. Пострадавших, по предварительной информации, нет.