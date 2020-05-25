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25.05.2020 15:58
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В Пикалево тушили горящий ангар на площади более тысячи квадратных метров

Масштабный пожар тушили спасатели в Бокситогорском районе Ленобласти. Об этом днём 25 мая сообщает МЧС России.

По предварительной информации, горел одноэтажный крытый железом ангар, расположенный на территории промзоны в Пикалево. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огонь успел распространиться на площади 1250 квадратных метров.

МЧС России

Возгорание получилось локализовать силами 32 пожарных и 12 спецмашин, в том числе шести человек и трех единиц техники от МЧС России. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

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