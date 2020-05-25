В России зафиксировали рекорд по уровню загрязнения воздуха. Природа не очистилась во время пандемии
За первые три месяца этого года уровень загрязнения воздуха в России вырос на
«За первый квартал 2020 года в России было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на
Эксперты объясняют рост показателей в 2020-м увеличением числа замеров. Главными источниками загрязнения называются предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также сфера жилищно-коммунального хозяйства. При этом конкретных нарушителей эксперты не называют.
Бурятия с 21 случаем загрязнения с большим отрывом лидирует в списке наиболее пострадавших регионов. Далее идут Забайкалье с 7 случаями и Красноярский край с аналогичным результатом.