В России зафиксировали рекорд по уровню загрязнения воздуха. Природа не очистилась во время пандемии

За первые три месяца этого года уровень загрязнения воздуха в России вырос на 57 % , если сравнивать с первым кварталом 2019-го. Это стало рекордом за пятилетний период наблюдения.



«За первый квартал 2020 года в России было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57 % превышает количество существенных выбросов за аналогичный период 2019 года (28 случаев)», — сообщает 25 мая РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza.



Эксперты объясняют рост показателей в 2020-м увеличением числа замеров. Главными источниками загрязнения называются предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также сфера жилищно-коммунального хозяйства. При этом конкретных нарушителей эксперты не называют.

