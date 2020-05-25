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25.05.2020 11:35
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В России зафиксировали рекорд по уровню загрязнения воздуха. Природа не очистилась во время пандемии

За первые три месяца этого года уровень загрязнения воздуха в России вырос на 57 %, если сравнивать с первым кварталом 2019-го. Это стало рекордом за пятилетний период наблюдения.

«За первый квартал 2020 года в России было зафиксировано 44 случая высокого загрязнения воздуха, что на 57 % превышает количество существенных выбросов за аналогичный период 2019 года (28 случаев)», — сообщает 25 мая РБК со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании Finexpertiza.

Эксперты объясняют рост показателей в 2020-м увеличением числа замеров. Главными источниками загрязнения называются предприятия металлургической, горнодобывающей, нефтяной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также сфера жилищно-коммунального хозяйства. При этом конкретных нарушителей эксперты не называют.

Бурятия с 21 случаем загрязнения с большим отрывом лидирует в списке наиболее пострадавших регионов. Далее идут Забайкалье с 7 случаями и Красноярский край с аналогичным результатом.

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Комментарии (3)

Вовка Мишкин
Кто виновник,- изоляция?
260708081
В первом квартале не было и самоизоляции; почему такие странные выводы?
yar_5e4cc335310b6
Ничего удивительного. Закрыт оказался мелкий бизнес, от которого выбросов почти нет. А все эти гиганты как работали, иак и работают. РФ уже давно стала страной третьего мира, где сосредоточены многие крупные производства первичной переработки сырья. Самые грязные из всей цепочки.
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