Ускоренная заполняемость мусорных баков в центре Петербурга стала сюрпризом для дворников. Об этом заявили в пресс-службе комитета по благоустройству Смольного 24 мая, отвечая на публикации «Фонтанки» о замусоренном городе.



«Садовники и дворники предприятий, подведомственных комитету по благоустройству не были готовы к тому, что люди, находясь в режиме самоизоляции, в большом количестве начнут принимать еду на улицах нашего города, оставляя за собой горы мусора», — отметили в Смольном, уточнив, что ещё к вечеру субботы «все проблемные места были зачищены». Сегодня улицы и бульвары находятся «под постоянным контролем сотрудников ручной уборки», — сообщили чиновники, предоставив фотографии.