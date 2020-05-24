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24.05.2020 18:52
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В Смольном объяснили эффект переполненных мусорок: дворники не ждали несамоизолирующихся петербуржцев, обедающих прямо на улице

Ускоренная заполняемость мусорных баков в центре Петербурга стала сюрпризом для дворников. Об этом заявили в пресс-службе комитета по благоустройству Смольного 24 мая, отвечая на публикации «Фонтанки» о замусоренном городе.

«Садовники и дворники предприятий, подведомственных комитету по благоустройству не были готовы к тому, что люди, находясь в режиме самоизоляции, в большом количестве начнут принимать еду на улицах нашего города, оставляя за собой горы мусора», — отметили в Смольном, уточнив, что ещё к вечеру субботы «все проблемные места были зачищены». Сегодня улицы и бульвары находятся «под постоянным контролем сотрудников ручной уборки», — сообщили чиновники, предоставив фотографии.

Фото: комитет по благоустройству
Фото: комитет по благоустройству
Фото: комитет по благоустройству

«Фонтанка» писала, что прервавшие самоизоляцию петербуржцы обнаружили на улицах переполненные мусорки и валяющиеся рядом упаковки из-под фастфуда. Грязную картину прохожие наблюдали в центральной части города, на Васильевском и Крестовском островах. Сообщения о мусоре приходили на «Фонтанку» и сегодня утром.

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Комментарии (32)

Nationalverrater_2
ЗИМОЙ они не в силах убирать лёд с тротуаров - постоянно ледяной каток на них ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ. ЛЕТОМ они не могут убирать мусор тоже ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, И не это не кончится никогда, пока они не будут зависимы от налогоплательщиков напрямую: не справился - пенделя тебе из мягкого кресла и волчий билет на госслужбу! Но такое - СМЕРТЬ этой воровской феодальной системе с послушными ей 86% рабами.
260751921
Как вы достали с этой самоизоляцией
nuga
Бл,закрыли общепит и ещё удивляются,что люди едят на коленке гамбургер и пьют на ходу! А ещё туалеты закрыты,значит где тогорожане ссут по углам. Город превращен в свинарник запретами Беглова и Башкетовой. Крысы пируют! Голуби тоже!На жаре самое то,ещё мухи -разносчики заразы полетят!
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