В Смольном объяснили эффект переполненных мусорок: дворники не ждали несамоизолирующихся петербуржцев, обедающих прямо на улице
Ускоренная заполняемость мусорных баков в центре Петербурга стала сюрпризом для дворников. Об этом заявили в пресс-службе комитета по благоустройству Смольного 24 мая, отвечая на публикации «Фонтанки» о замусоренном городе.
«Садовники и дворники предприятий, подведомственных комитету по благоустройству не были готовы к тому, что люди, находясь в режиме самоизоляции, в большом количестве начнут принимать еду на улицах нашего города, оставляя за собой горы мусора», — отметили в Смольном, уточнив, что ещё к вечеру субботы «все проблемные места были зачищены». Сегодня улицы и бульвары находятся «под постоянным контролем сотрудников ручной уборки», — сообщили чиновники, предоставив фотографии.
«Фонтанка» писала, что прервавшие самоизоляцию петербуржцы обнаружили на улицах переполненные мусорки и валяющиеся рядом упаковки из-под фастфуда. Грязную картину прохожие наблюдали в центральной части города, на Васильевском и Крестовском островах. Сообщения о мусоре приходили на «Фонтанку» и сегодня утром.