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24.05.2020 14:55
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«Очень стыдно, просим срочно принять меры!» В Петербурге множатся переполненные мусорки

Пластиковые и бумажные упаковки перестали умещаться в урнах, расставленных по маршрутам прогулок в центре Петербурга.

Фотографии с замусоренными зелёными зонами в редакцию «Фонтанки» читатели присылают 24 мая. Остатки пиршества фастфудом разбросаны по Крестовскому острову.

Крестовский остров
Крестовский островФото: читатель «Фонтанки» Анна
Крестовский остров
Крестовский островФото: читатель «Фонтанки» Олеся
Крестовский остров
Крестовский островФото: читатель «Фонтанки» Олеся
Крестовский остров
Крестовский островФото: читатель «Фонтанки» Олеся
Каменный остров
Каменный островФото: читатель «Фонтанки» Олеся

Эпицентры скопления пластиковых бутылок и картонных упаковок находятся у скамеек. Аналогичную ситуацию горожане наблюдали в Александровском саду.

«Очень стыдно, просим срочно принять меры!» — пишет читательница Евгения.

Александровский сад
Александровский садФото: читатель «Фонтанки» Евгения
Александровский сад
Александровский садФото: читатель «Фонтанки» Евгения

Накануне фотограф «Фонтанки» прогулялся по пешеходным линиям Васильевского острова и запечатлел факт — еда из ресторанов во время пандемии продаётся навынос, а упаковка остаётся на улице.

В комитете благоустройства Смольного дать оперативный комментарий не смогли.

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Комментарии (20)

ussr_forever
пора мусорный полигон делать на той площади, что перед ЗАКСом стоит... туда это свозить и там или сортировать или сжигать - как им удобно будет.... чтобы не забывали про то, что от их бездействия страдает весь город
Blablabla
Опять бакланы с Зенит-Арены клювами туда-сюда)))
Павел Михайлов
Да отстаньте вы с этим мусором. План по маскам ещё не выполнен.
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