«Очень стыдно, просим срочно принять меры!» В Петербурге множатся переполненные мусорки
Пластиковые и бумажные упаковки перестали умещаться в урнах, расставленных по маршрутам прогулок в центре Петербурга.
Фотографии с замусоренными зелёными зонами в редакцию «Фонтанки» читатели присылают 24 мая. Остатки пиршества фастфудом разбросаны по Крестовскому острову.
Эпицентры скопления пластиковых бутылок и картонных упаковок находятся у скамеек. Аналогичную ситуацию горожане наблюдали в Александровском саду.
«Очень стыдно, просим срочно принять меры!» — пишет читательница Евгения.
Накануне фотограф «Фонтанки» прогулялся по пешеходным линиям Васильевского острова и запечатлел факт — еда из ресторанов во время пандемии продаётся навынос, а упаковка остаётся на улице.
В комитете благоустройства Смольного дать оперативный комментарий не смогли.