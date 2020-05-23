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23.05.2020 15:35
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Суд арестовал сожителя избитой до смерти многодетной петербурженки

Невский районный суд арестовал петербуржца Павла Искандарова. Решение вынесено 23 мая, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Северной столицы.

Искандаров останется под стражей до 21 июля. Его подозревают в жестоком избиении матери пятерых детей. Пострадавшая скончалась в больнице 15 мая. Самого предполагаемого агрессора задерживали дважды из-за ошибки судмедэксперта, который сначала указал, что женщина умерла от пневмонии. Однако позже специалисты признали — причиной гибели стали полученные травмы.

Возбуждено уголовное дело по четвертой части 111-й статьи УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По словам детского омбудсмена Анны Митяниной, в ближайшее время детей передадут родственникам. Семья находилась под наблюдением инспектора отдела по делам несовершеннолетних и опеки.

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Комментарии (2)

Валерий Валерьевич
сначала была пневмония потом травмы ? нифига се разница, явно надавили на эксперта а у нее корона была
hal9000
5 детей..эт целый класс..тут у родителей должны быть обязательным гуманизм, железные нервы..выдержка..позитивный взгляд на жизнь,постоянное виденье перспектив..недаром в союзе подобным давали звание Мать героиня и Отец герой..даже вроде как то поддерживали..стока детей это нагрузка на психику и прочее..эти товарищи не выдержали..сошли с дистанции..
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