Суд арестовал сожителя избитой до смерти многодетной петербурженки
Невский районный суд арестовал петербуржца Павла Искандарова. Решение вынесено 23 мая, сообщили в Объединённой пресс-службе судов Северной столицы.
Искандаров останется под стражей до 21 июля. Его подозревают в жестоком избиении матери пятерых детей. Пострадавшая скончалась в больнице 15 мая. Самого предполагаемого агрессора задерживали дважды из-за ошибки судмедэксперта, который сначала указал, что женщина умерла от пневмонии. Однако позже специалисты признали — причиной гибели стали полученные травмы.
Возбуждено уголовное дело по четвертой части 111-й статьи УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).
По словам детского омбудсмена Анны Митяниной, в ближайшее время детей передадут родственникам. Семья находилась под наблюдением инспектора отдела по делам несовершеннолетних и опеки.