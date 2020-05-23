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23.05.2020 12:50
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Для военнослужащих и пациентов с психиатрическими диагнозами в Петербурге подготовили отдельные коронавирусные стационары

Количество специализированных стационаров, принимающих пациентов с подозрением на коронавирус, увеличилось в Петербурге до 23. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Смольного 23 мая.

Накануне больных с COVID-19 начал принимать 442-й окружной военный клинический госпиталь на Суворовском проспекте. В учреждении развернуто 50 коек. «Туда в первую очередь будут госпитализировать пенсионеров Министерства обороны, гражданский персонал Министерства обороны, членов семей военнослужащих и призывников военных комиссариатов», — уточнили в комитете.

Сегодня прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией также начала больница им. П. П. Кащенко. В отделении на набережной Фонтанки развернуто 250 коек. Туда будут госпитализировать пациентов с установленными психическими расстройствами, нуждающихся в лечении в психиатрическом стационаре и у которых имеется лабораторно подтвержденная инфекция COVID-19 без клинических проявлений или с легкими клиническими проявлениями.

В Петербурге в двух крупных ПНИ у проживающих подтверждён коронавирус. Больных госпитализировали в городские медицинские учреждения, а также во временный госпиталь «Ленэкспо» на Васильевском острове.

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Комментарии (1)

hal9000
Вот это правильное решение...в Кащенко надо весь депутатский корпус отправлять...пусть проверяться
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