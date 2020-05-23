Для военнослужащих и пациентов с психиатрическими диагнозами в Петербурге подготовили отдельные коронавирусные стационары

Количество специализированных стационаров, принимающих пациентов с подозрением на коронавирус, увеличилось в Петербурге до 23. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Смольного 23 мая.

Накануне больных с COVID-19 начал принимать 442-й окружной военный клинический госпиталь на Суворовском проспекте. В учреждении развернуто 50 коек. «Туда в первую очередь будут госпитализировать пенсионеров Министерства обороны, гражданский персонал Министерства обороны, членов семей военнослужащих и призывников военных комиссариатов», — уточнили в комитете.