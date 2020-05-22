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22.05.2020 16:14
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«Менее всего соблюдают режим самоизоляции». В России растет доля детей и подростков среди заболевших коронавирусом

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора на совещании с президентом рассказал о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Рост детей среди заболевших с 5 до 7%. Но вместе с тем изменилась структура заболеваемости детей. <...> В последние дни замечена тенденция увеличения заболевания у подростков 15–17 лет. Это говорит о том, что именно эта категория детей как раз менее всего соблюдает режим самоизоляции», — сообщил 22 мая Александр Горелов в ходе выступления, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Он отметил, что у большинства заболевших COVID-2019 детей легкая или средняя форма заболевания, что «не может не радовать».

По его словам, в общем по стране видна тенденция к снижению заболеваемости. Академик РАН уверен, что меры для борьбы с коронавирусом помогли «сдержать пиковую нагрузку» и избежать «драматических сценариев».

В России с начала пандемии выявили 326 448 больных COVID-2019. Владимир Путин считает, что «ситуация с коронавирусом стабилизируется».

За событиями пандемии в Петербурге, России и мире читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (3)

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aspirin
Очередная страшилка.Ууууухх как страшно.
А сколько от рака,от диабета,от ишимии... страдает в это время?
RemyMartin
Так вот кто пишет на фЪ идиотские комменты, а-ля "Мы маленькие детки, нам хочется гулять" - подростки.
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