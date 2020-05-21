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21.05.2020 09:03
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ВНИИ труда назвал сферы, где вырастет число вакансий на удалёнке

В «посткоронавирусных» реалиях картина занятости населения изменилась и продолжит меняться. В первую очередь, по мнению экспертов, из-за развития электронных сервисов продаж и востребованности доставки вырастет доля дистанционной работы в сфере торговли.

В каких областях ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы, рассказали RT эксперты ВНИИ труда. «Эксперимент с переводом на удалённую работу в условиях пандемии открывает для многих людей, для целых секторов экономики новые возможности», — отметили во ВНИИ.

Помимо торговли спрос на удалённую работу возможен в страховых, финансовых, государственных услугах. Для бизнес-консультаций (аудит, подбор персонала) также потребуется больше экспертов в дистанционном формате. Ещё одна сфера, которая не избежит этого, — образование, культура и досуг, пишет издание 21 мая.

Необходимость организации удалённой работы заставить работодателей обращаться к компаниям, оказывающим услуги по технической поддержке такого вида занятости, что спровоцирует их рост. Предприятия в целом будут больше инвестировать в бизнес-модели, связанные с удалённой работой и с роботизированными промышленными технологиями. Активнее начнут развиваться сектора, связанные с цифровыми и онлайн-услугами.

При этом, напоминает издание, по данным опроса, после перехода на удалёнку почти третья часть россиян стала менее эффективно справляться с рабочими задачами.

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