В Петербурге суд освободил участников аварии, в которой погибла мать троих детей

Второй подозреваемый в смертельном ДТП на Суворовском проспекте тоже освобожден из суда. Полиция не смогла доказать, что лихачивший таксист Эльнур Байрамов социально опасен.



В избрании меры пресечения 26-летнему Байрамову отказал Смольнинский суд Петербурга, сообщает 20 мая объединенная пресс-служба судов. Следствие просило отправить его в СИЗО.

До Байрамова суд освободил водителя автобуса Владимира Никифорова, ставшего невольным участником аварии. Следователь отпустил его под подписку о невыезде.