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20.05.2020 19:46
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В Петербурге суд освободил участников аварии, в которой погибла мать троих детей

Второй подозреваемый в смертельном ДТП на Суворовском проспекте тоже освобожден из суда. Полиция не смогла доказать, что лихачивший таксист Эльнур Байрамов социально опасен.

В избрании меры пресечения 26-летнему Байрамову отказал Смольнинский суд Петербурга, сообщает 20 мая объединенная пресс-служба судов. Следствие просило отправить его в СИЗО.

До Байрамова суд освободил водителя автобуса Владимира Никифорова, ставшего невольным участником аварии. Следователь отпустил его под подписку о невыезде.

По версии следствия, утром 18 мая таксист двигался по Суворовскому проспекту с превышением скорости. При приближении к перекрестку с 9-й Советской улицей Байрамов столкнулся с отъезжавшим от остановки автобусом, выехал на встречную полосу, столкнулся со «Шкодой», вылетел на тротуар и врезался в стойку дорожного знака, ударом отброшенную на женщину-пешехода. Она погибла. Без матери остались трое детей. Двое из них находились рядом с женщиной. «Фонтанка» публиковала видеозапись аварии.

Водитель «Пассажиравтотранса» характеризуется положительно, нареканий к его работе нет https://www.fontanka.ru/2020/05/18/69264979/, стаж вождения автобуса — более 20 лет.

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Комментарии (25)

pila_grigoryeva
видимо дадут гражданство ускоренно.Узбек сбил насмерть русскую мать троих детей. И суд выпустил его на свободу дескать не опасен и не убежит никуда.
Дичь полнейшая, вернее антирусский фашизм победивший в РФ
261581651
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Danik
Исчезнет байрамов, в гадалки не ходи! И не найдут его больше. Как и лихачей по Невскому, как и глотателей шариков. Гуманный суд еще и чуть своего нормального человека не посадил вместо байрамова!
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