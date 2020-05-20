В Петербурге суд освободил участников аварии, в которой погибла мать троих детей
Второй подозреваемый в смертельном ДТП на Суворовском проспекте тоже освобожден из суда. Полиция не смогла доказать, что лихачивший таксист Эльнур Байрамов социально опасен.
В избрании меры пресечения 26-летнему Байрамову отказал Смольнинский суд Петербурга, сообщает 20 мая объединенная пресс-служба судов. Следствие просило отправить его в СИЗО.
До Байрамова суд освободил водителя автобуса Владимира Никифорова, ставшего невольным участником аварии. Следователь отпустил его под подписку о невыезде.
По версии следствия, утром 18 мая таксист двигался по Суворовскому проспекту с превышением скорости. При приближении к перекрестку с 9-й Советской улицей Байрамов столкнулся с отъезжавшим от остановки автобусом, выехал на встречную полосу, столкнулся со «Шкодой», вылетел на тротуар и врезался в стойку дорожного знака, ударом отброшенную на женщину-пешехода. Она погибла. Без матери остались трое детей. Двое из них находились рядом с женщиной. «Фонтанка» публиковала видеозапись аварии.
Водитель «Пассажиравтотранса» характеризуется положительно, нареканий к его работе нет https://www.fontanka.ru/2020/05/18/69264979/, стаж вождения автобуса — более 20 лет.