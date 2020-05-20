Полиции Петербурга отказали в аресте водителя, ставшего невольным участником смертельной аварии на Суворовском

Смольнинский суд Петербурга не стал отправлять под стражу 52-летнего водителя «Пассажиравтотранса» Владимира Никифорова по делу о смертельном ДТП на Суворовском.

Как сообщил «Фонтанке» 20 мая адвокат Дмитрий Герасимов, суд отказал следствию полиции в избрании Никифорову стражи на два месяца.

«Ходатайство не удовлетворено, другую меру суд не избирал. Следствие отпустило подозреваемого под подписку о невыезде», — уточнил защитник.

Инициатива полиции отправить водителя автобуса в СИЗО стала неожиданностью. Никифоров действительно стал невольным участником ДТП 18 мая, когда в его автобус по касательной врезался таксист Байрамов, после чего машину выбросило на тротуар. Погибла женщина, которая шла с двумя детьми. Они не пострадали.