FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +5
72.39р79.17р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.05.2020 16:44
10
Печать

Полиции Петербурга отказали в аресте водителя, ставшего невольным участником смертельной аварии на Суворовском

Смольнинский суд Петербурга не стал отправлять под стражу 52-летнего водителя «Пассажиравтотранса» Владимира Никифорова по делу о смертельном ДТП на Суворовском.

Как сообщил «Фонтанке» 20 мая адвокат Дмитрий Герасимов, суд отказал следствию полиции в избрании Никифорову стражи на два месяца.

«Ходатайство не удовлетворено, другую меру суд не избирал. Следствие отпустило подозреваемого под подписку о невыезде», — уточнил защитник.

Инициатива полиции отправить водителя автобуса в СИЗО стала неожиданностью. Никифоров действительно стал невольным участником ДТП 18 мая, когда в его автобус по касательной врезался таксист Байрамов, после чего машину выбросило на тротуар. Погибла женщина, которая шла с двумя детьми. Они не пострадали.

Следующим Смольнинский суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении Эльнура Байрамова под стражу.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (10)

261581151
Так может это водитель автобуса врезался в таксиста, а не наоборот. И отправил его в полет на тротуар
michailPotapov
В прошлый раз Фонтанка писала иногородний таксист - а теперь по фамилии понятно какой он иногородний...
Skazochny
и опять аульный лишил жизни....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний