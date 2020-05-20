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20.05.2020 13:15
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Следствие просит арестовать водителя автобуса, ставшего невольным участником смертельной аварии на Суворовском

В Петербурге суд рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения участникам смертельного ДТП на Суворовском проспекте, где погибла мать троих детей.

Водителя «Пассажиравтотранса» Владимира Никифорова, который никого не сбивал, полиция тоже планирует отправить в СИЗО.

Как стало известно «Фонтанке», ходатайство 19 мая рассмотрит Смольнинский райсуд. Решение изолировать на два месяца 25-летнего таксиста Эльнура Байрамова, сбившего женщину, было ожидаемым. Но той же участи удостоился 52-летний Никифоров.

По версии следствия, водитель 181-го автобуса, отъезжая от остановки, не убедился, что другие участники движения уступают ему дорогу. Несшийся на высокой скорости Байрамов зацепил автобус, изменил траекторию и вылетел на тротуар. Дело по статье 264 УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» возбудили в отношении обоих водителей.

Как уточнил «Фонтанке» адвокат Дмитрий Герасимов, Никифорову обвинение еще не предъявляли. Он подтвердил, что следствие обратилось с ходатайством о заключении водителя автобуса под стражу.

В «Пассажиравтотрансе» «Фонтанке» сообщили, что нареканий по работе к Никифорову не было:

«Стаж вождения автобуса более 20 лет, водитель 1-го класса, в нашем автопарке работает 4 года. ДТП по его вине не случалось, характеризуется положительно».

Пассажиры автобуса рассказывали «Фонтанке», что такси двигалось на высокой скорости, и оно появилось в тот момент, когда автобус начал движение от остановки. Никифоров притормозил, но Байрамов все равно врезался и понесся на встречную полосу.

В ДТП погибла женщина. Она шла по тротуару с двумя детьми. Они слегка поотстали от матери и, видимо, поэтому не попали под машину.

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Комментарии (26)

260578211
Зачем? Он не социален? Он может уехать заграницу? Скрыться от следствия? Повлиять на свидетелей, пользуясь своим "высоким социальным статусом"? Зачем сразу в СИЗО?
260778831
Похоже Яндекс подсуетился.

По хорошему поганая корпорвция должна как минимум 1 000 000 запланить семье погибшей.

Яндексу БОЙКОТ!!!
Ilja2911
В автобусе есть видеорегистратор. Есть записи камер сторонних. Есть траектории схемы и тормозные пути в этом дтп. Да там картину легко восстановить . Конечно может быть и «лётчик» виноват . Вполне может быть , что водитель автобуса поехал в момент , когда лётчик уже проходил переднюю кромку автобуса. И автобус мог его подбить . Резко выехав . Да там полно вариантов. Но ещё раз говорю. Картину можно легко восстановить . Данных - вагон. Вопрос о заключении в сизо 52 летнего водителя, конечно неадекватный . Это можно из логики производить только, для оказания на него давления .
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