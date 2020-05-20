Следствие просит арестовать водителя автобуса, ставшего невольным участником смертельной аварии на Суворовском

Как стало известно «Фонтанке», ходатайство 19 мая рассмотрит Смольнинский райсуд. Решение изолировать на два месяца 25-летнего таксиста Эльнура Байрамова, сбившего женщину, было ожидаемым. Но той же участи удостоился 52-летний Никифоров.

Водителя «Пассажиравтотранса» Владимира Никифорова, который никого не сбивал, полиция тоже планирует отправить в СИЗО.

В Петербурге суд рассмотрит ходатайство следствия о мере пресечения участникам смертельного ДТП на Суворовском проспекте, где погибла мать троих детей.

По версии следствия, водитель 181-го автобуса, отъезжая от остановки, не убедился, что другие участники движения уступают ему дорогу. Несшийся на высокой скорости Байрамов зацепил автобус, изменил траекторию и вылетел на тротуар. Дело по статье 264 УК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека» возбудили в отношении обоих водителей.

Как уточнил «Фонтанке» адвокат Дмитрий Герасимов, Никифорову обвинение еще не предъявляли. Он подтвердил, что следствие обратилось с ходатайством о заключении водителя автобуса под стражу.

В «Пассажиравтотрансе» «Фонтанке» сообщили, что нареканий по работе к Никифорову не было:

«Стаж вождения автобуса более 20 лет, водитель 1-го класса, в нашем автопарке работает 4 года. ДТП по его вине не случалось, характеризуется положительно».

Пассажиры автобуса рассказывали «Фонтанке», что такси двигалось на высокой скорости, и оно появилось в тот момент, когда автобус начал движение от остановки. Никифоров притормозил, но Байрамов все равно врезался и понесся на встречную полосу.