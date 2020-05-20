Путин потребовал «больше ярмарок». Так Россия поможет фермерам

Президент России провел совещание по ситуации в агропромышленном комплексе во время пандемии, призвав глав регионов оказывать помощь сельхозпроизводителям.
«Я обращаюсь к руководителям регионов! Фермеры надеются на вашу поддержку, в том числе по организации нестационарной торговли. <...> Ярмарок, других торговых пространств должно быть больше. Должно быть больше пространств, куда можно приехать и продать свою продукцию», — заявил 20 мая Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, ярмарки должны проходить «не где-то на отшибе», а в удобных местах как для продавца, так и для покупателя.
Президент также заверил, что Россия обеспечивает себя продуктам «в полном объеме», заметив, что сельское хозяйство не относится к наиболее пострадавшим от COVID-2019 отраслям.