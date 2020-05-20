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20.05.2020 15:56
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Путин потребовал «больше ярмарок». Так Россия поможет фермерам

Президент России провел совещание по ситуации в агропромышленном комплексе во время пандемии, призвав глав регионов оказывать помощь сельхозпроизводителям.

«Я обращаюсь к руководителям регионов! Фермеры надеются на вашу поддержку, в том числе по организации нестационарной торговли. <...> Ярмарок, других торговых пространств должно быть больше. Должно быть больше пространств, куда можно приехать и продать свою продукцию», — заявил 20 мая Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ярмарки должны проходить «не где-то на отшибе», а в удобных местах как для продавца, так и для покупателя.

Президент также заверил, что Россия обеспечивает себя продуктам «в полном объеме», заметив, что сельское хозяйство не относится к наиболее пострадавшим от COVID-2019 отраслям.

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Комментарии (5)

ussr_5e4d4b41561db
вон в Рыбацком был большой рынок, где пожилые люди покупали себе дешёвых фруктов и овощей.... сейчас там очередная убогая парковка.... и таких примеров по городу полно - где были рынки, куда уже каждый год приходили люди и где любой сельхозпроизводитель мог арендовать точку лоточного типа под реализацию своей продукции, а теперь их нигде толком и нет этих рынков.... Теперь циркачи из правительства хотят какие-то ярмарки продвигать с продукцией сомнительного качества.... если раньше за тухлятину/недовес вы могли вернуться и поговорить с продавцом - то тут непонятно кому предъявлять претензии .... ищи этих ярмарочных потом...
krasnonosov
Надоел!
kоt-idiot
Цыган с медевЯдями не запросил?
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