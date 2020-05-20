Путин: Россия в полном объеме обеспечивает себя продуктами

Президент России начал совещание по ситуации в агропромышленном комплексе во время пандемии.



«В этом году у нас также хорошие виды на урожай <...> Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания», — заявил 20 мая Владимир Путин в обращении, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, представители российского агропромышленного комплекса активно развиваются и выходят на международные рынки. Он призвал сохранить динамику в АПК и во время коронавируса, когда мировая экономика идёт на спад. Президент подчеркнул, что важно обеспечить продуктами внутренний рынок, но и использовать глобальные возможности.