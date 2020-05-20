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20.05.2020 14:33
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Путин: Россия в полном объеме обеспечивает себя продуктами

Президент России начал совещание по ситуации в агропромышленном комплексе во время пандемии.

«В этом году у нас также хорошие виды на урожай <...> Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания», — заявил 20 мая Владимир Путин в обращении, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, представители российского агропромышленного комплекса активно развиваются и выходят на международные рынки. Он призвал сохранить динамику в АПК и во время коронавируса, когда мировая экономика идёт на спад. Президент подчеркнул, что важно обеспечить продуктами внутренний рынок, но и использовать глобальные возможности.

По оценке главы государства, сельское хозяйство не относится к наиболее пострадавшим отраслям, однако «и здесь есть риски».

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Комментарии (7)

ussr_5e4d4b41561db
ага, по таким ценам, что скоро на всех прилавках продукты будут гнить и тухнуть.... инфляция растёт, ЖКХ дорожает, цены увеличиваются ... щас ещё и с работы может выкинут...
hedgehog_
Разговаривают два генерала, наш и американский.
Наш генерал:
— Российский солдат имеет трехразовое питание, и в результате получает 2.000 Ккал в день.
Американский генерал:
— А наш солдат получает 4.000 Ккал в день!
Наш генерал:
— Врешь, морда, не может солдат съесть два мешка брюквы!
zonnek
Изначально, ошибся, я прочёл более правильно, чем написано: "Путин в полном объёме обеспечивает себя продуктами". Так вернее звучит.
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