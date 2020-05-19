«Не всем подряд, а только нуждающимся». Путин поспорил с главой МЭР о поддержке системообразующих предприятий

«20 кредитов — это мало», — возразил Путин. «Это только то, что уже выдано. Там в высокой степени одобрения уже почти 300 кредитов», — заверил главу государства Решетников. По его словам, проблема в том, что заявок больше, чем денег. «Мы сейчас ориентируем банки, чтобы помочь самым нуждающимся, а не раздавать тем, кто просто обратился», — пояснил министр.

«Кредиты начали две недели назад выдавать. 20 кредитов выдано, по миллиарду рублей каждый», — доложил министр на совещании 19 мая.

Критериями нужды служат снижение выручки на 30%, а также отраслевой подход: поддерживать в первую очередь следует машиностроение и потребительский сектор, а не, к примеру, топливно-энергетический комплекс, пояснил Решетников.

Ранее президент также раскритиковал правительство за реализацию поручения по выплатам медикам. «Развели какую-то канитель вокруг допвыплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы», — заявил он. После этого механизм расчета был скорректирован.