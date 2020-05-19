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19.05.2020 16:35
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«Не всем подряд, а только нуждающимся». Путин поспорил с главой МЭР о поддержке системообразующих предприятий

Доклад главы Минэкономразвития Максима Решетникова о поддержке системообразующих предприятий вызвал критику президента Владимира Путина.

«Кредиты начали две недели назад выдавать. 20 кредитов выдано, по миллиарду рублей каждый», — доложил министр на совещании 19 мая.

«20 кредитов — это мало», — возразил Путин. «Это только то, что уже выдано. Там в высокой степени одобрения уже почти 300 кредитов», — заверил главу государства Решетников. По его словам, проблема в том, что заявок больше, чем денег. «Мы сейчас ориентируем банки, чтобы помочь самым нуждающимся, а не раздавать тем, кто просто обратился», — пояснил министр.

Критериями нужды служат снижение выручки на 30%, а также отраслевой подход: поддерживать в первую очередь следует машиностроение и потребительский сектор, а не, к примеру, топливно-энергетический комплекс, пояснил Решетников.

Ранее президент также раскритиковал правительство за реализацию поручения по выплатам медикам. «Развели какую-то канитель вокруг допвыплат медикам, я не часы занятости медиков поручал считать, а факт их работы», — заявил он. После этого механизм расчета был скорректирован.

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Комментарии (5)

234692811
20кредитов по миллиарду....Ну да..Хватит играть.-Путин явственно озвучил-малому бизнесу-не бывать.Враг-он-государства Путинскому.Наёмный рабочий-без французского или норв профсоюза.Уволенный-за утрату доверия.Это-Путина идеал-сырьевой базы Мира.Эт-нормально.маски сброшены.Самое интересное впереди.
Mozg
Значит всё-таки никому ничего!
zumm53
Значит скоро в Питере появятся крабы от К.Собчак. 🦀 :-))
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