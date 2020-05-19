Пациентка больницы имени Боткина с ангиной требует от врача и стационара компенсацию морального вреда. Во встречном иске сумму она увеличила скромно

Петербурженка Наталья Царакова, которая полтора месяца не могла вылечить ангину и трижды ложилась в больницу, ответила на иск врача инфекционной больницы имени Боткина. Сумму компенсации она требует на 50 тысяч больше, чем медик хочет с нее за пост в Instagram и звонок на горячую линию.

О регистрации иска Цараковой к больнице и лично врачу Наале Джугелия 19 мая сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, подала пациентка его в Красногвардейский районный суд.

Как описала истица, заболела она 11 января этого года, вызвала врача на дом, тот прописал ей курс антибактериальной терапии. Через десять дней лучше ей не стало, и девушка обратилась в платную клинику, но там ей сказали, что она здорова. Другой врач, тоже не из бюджетного учреждения, вызвал ей скорую, и девушку увезли в Боткина. В тот же день ей дважды вскрывали абсцесс, а 31 января выписали.