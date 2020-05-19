Пациентка больницы имени Боткина с ангиной требует от врача и стационара компенсацию морального вреда. Во встречном иске сумму она увеличила скромно
Петербурженка Наталья Царакова, которая полтора месяца не могла вылечить ангину и трижды ложилась в больницу, ответила на иск врача инфекционной больницы имени Боткина. Сумму компенсации она требует на 50 тысяч больше, чем медик хочет с нее за пост в Instagram и звонок на горячую линию.
О регистрации иска Цараковой к больнице и лично врачу Наале Джугелия 19 мая сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, подала пациентка его в Красногвардейский районный суд.
Как описала истица, заболела она 11 января этого года, вызвала врача на дом, тот прописал ей курс антибактериальной терапии. Через десять дней лучше ей не стало, и девушка обратилась в платную клинику, но там ей сказали, что она здорова. Другой врач, тоже не из бюджетного учреждения, вызвал ей скорую, и девушку увезли в Боткина. В тот же день ей дважды вскрывали абсцесс, а 31 января выписали.
Еще через десять дней, описано в иске, Царакова снова вызвала скорую помощь — распух лимфоузел, не открывался рот, заложило ухо. Тогда она снова оказалась в больнице, где лечащим врачом была назначена Джугелия. О дальнейшем «Фонтанка» уже писала: врач настаивала на ангине и просила не ставить самой себе диагнозы, не разрешила за свой счет сделать КТ, МРТ или УЗИ. При этом во время вечернего осмотра у нее все же нашли очередной абсцесс. Царакова просила сменить лечащего врача, написала пост в соцсети и позвонила на горячую линию комитета по здравоохранению. И про одно и про другое Джугелия узнала, иск о защите чести и достоинства пациентке, как она утверждает, принесли прямо в палату. Врач оценила свою попранную репутацию в 350 тысяч рублей, слушания проходят в Василеостровском районном суде. Иск сперва был оставлен без движения, затем все же был принят, но первое заседание не состоялось — вмешался коронавирус.
В итоге пациентка подписала отказ от лечения и 28 февраля поехала лечиться платно. После вскрытия третьего абсцесса ей наконец стало лучше, девушка поправилась и пошла в суд. Она считает, что в Боткина ей была оказана некачественная медпомощь, и просит взыскать 400 тысяч рублей как компенсацию морального вреда — солидарно с врача и больницы. Первое заседание назначено на 21 июля, по иску Джугелия — на 6 июня.