FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +12
72.98р78.94р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
19.05.2020 16:13
9
Печать

Пациентка больницы имени Боткина с ангиной требует от врача и стационара компенсацию морального вреда. Во встречном иске сумму она увеличила скромно

Петербурженка Наталья Царакова, которая полтора месяца не могла вылечить ангину и трижды ложилась в больницу, ответила на иск врача инфекционной больницы имени Боткина. Сумму компенсации она требует на 50 тысяч больше, чем медик хочет с нее за пост в Instagram и звонок на горячую линию.

О регистрации иска Цараковой к больнице и лично врачу Наале Джугелия 19 мая сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, подала пациентка его в Красногвардейский районный суд.

Как описала истица, заболела она 11 января этого года, вызвала врача на дом, тот прописал ей курс антибактериальной терапии. Через десять дней лучше ей не стало, и девушка обратилась в платную клинику, но там ей сказали, что она здорова. Другой врач, тоже не из бюджетного учреждения, вызвал ей скорую, и девушку увезли в Боткина. В тот же день ей дважды вскрывали абсцесс, а 31 января выписали.

Еще через десять дней, описано в иске, Царакова снова вызвала скорую помощь — распух лимфоузел, не открывался рот, заложило ухо. Тогда она снова оказалась в больнице, где лечащим врачом была назначена Джугелия. О дальнейшем «Фонтанка» уже писала: врач настаивала на ангине и просила не ставить самой себе диагнозы, не разрешила за свой счет сделать КТ, МРТ или УЗИ. При этом во время вечернего осмотра у нее все же нашли очередной абсцесс. Царакова просила сменить лечащего врача, написала пост в соцсети и позвонила на горячую линию комитета по здравоохранению. И про одно и про другое Джугелия узнала, иск о защите чести и достоинства пациентке, как она утверждает, принесли прямо в палату. Врач оценила свою попранную репутацию в 350 тысяч рублей, слушания проходят в Василеостровском районном суде. Иск сперва был оставлен без движения, затем все же был принят, но первое заседание не состоялось — вмешался коронавирус.

В итоге пациентка подписала отказ от лечения и 28 февраля поехала лечиться платно. После вскрытия третьего абсцесса ей наконец стало лучше, девушка поправилась и пошла в суд. Она считает, что в Боткина ей была оказана некачественная медпомощь, и просит взыскать 400 тысяч рублей как компенсацию морального вреда — солидарно с врача и больницы. Первое заседание назначено на 21 июля, по иску Джугелия — на 6 июня.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

165359592
Вообще мое мнение про Боткина, оттуда можно выйти только вперед ногами. Образованность врачей и медперсонала, как везде в обществе. Мы все учились по-немногу чему-нибудь и как-нибудь. Да не все, конечно, но огромная армия медперсонала именно такая.
Владислав М
Лучше бы врачиха не позорилась своим иском. Врача украшает скромность и профессионализм. А склочничество и сутяжничество это не то, чем врач может заслужить уважение больных и коллег.
VF812
Фонтанка, иски рассматриваются в разных производствах, уберите указание про встречный иск, это безграмотно
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний