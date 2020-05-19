В комитете по транспорту Смольного меняется руководитель. Нового председателя могут назначить уже на неделе

Кирилл Поляков в ближайшее время должен быть назначен председателем петербургского комитета по транспорту вместо Александра Головина. Процесс поставлен на паузу еще с осени.

Как сообщают источники «Фонтанки», назначение может состояться уже на текущей неделе. На данный момент Кирилл Поляков является главой дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С началом пандемии к этому прибавилась должность замруководителя Межведомственной транспортной рабочей группы при городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).