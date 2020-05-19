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19.05.2020 14:30
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В комитете по транспорту Смольного меняется руководитель. Нового председателя могут назначить уже на неделе

Кирилл Поляков в ближайшее время должен быть назначен председателем петербургского комитета по транспорту вместо Александра Головина. Процесс поставлен на паузу еще с осени.

Как сообщают источники «Фонтанки», назначение может состояться уже на текущей неделе. На данный момент Кирилл Поляков является главой дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С началом пандемии к этому прибавилась должность замруководителя Межведомственной транспортной рабочей группы при городском координационном совете по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Назначения Полякова ждут с осени, когда еще только анонсировался приход в городское правительство нового вице-губернатора — бывшего министра транспорта Максима Соколова. Однако сам Поляков утверждал, что это «совершенно не его уровень», позднее процесс согласования затянулся.

С момента назначения Соколова уже сменилось руководство одного из подведомственных ему комитетов — по развитию транспортной инфраструктуры: Сергея Харлашкина на должности председателя сменил Андрей Левакин. Накануне также стало известно о назначении нового директора ГУП «Горэлектротранс», им стал Денис Минкин.

Кирилл Поляков в ответ на звонок корреспондента сослался на занятость и просил перезвонить завтра.

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Комментарии (1)

Bakv
Надеюсь, новое руководство, сможет решить задачу разблокировки именных проезных билетов льготников, которые ездят на работу на предприятия непрерывного цикла работы, обеспечивающих безопасность и жизнедеятельность города?
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