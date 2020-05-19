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19.05.2020 09:15
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Полиция Петербурга ищет владельца револьвера и автомата после сообщения о домашнем насилии на Ветеранов

Полиция Кировского района объявила в розыск 31-летнего мужчину. Он подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Небольшой схрон был обнаружен благодаря сожительнице, которая пострадала от рук вспыльчивого иностранца.

Как стало известно «Фонтанке» 19 мая, накануне утром в полицию позвонила 29-летняя уроженка Псковской области, проживающая на проспекте Ветеранов. Сотрудникам правопорядка она сообщила о факте домашнего насилия. Через 10 минут сотрудники внутренних органов уже были у двери её квартиры. На месте она рассказала, что её сожитель, 31-летний гражданин Азербайджана по имени Тахих, во время ссоры начал её душить обеими руками, избивать и угрожать физической расправой. Однако после звонка в полицию он скрылся.

Следственно-оперативная группа, приехавшая вслед за нарядом, нашла в квартире старый немецкий револьвер и самодельный автомат, являющиеся нарезным оружием, а также нож «Кизляр».

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное хранение оружия, его частей и боеприпасов). Сотрудниками полиции приняты меры к розыску гражданина.

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Комментарии (2)

муматор
слушайте, а в этом городе местные жители остались? Что ни сводка, то сплошь приезжие фигурируют.
aaignat
Здравствуйте, дорогая полиция, жалуется вам чернильница...
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