Полиция Петербурга ищет владельца револьвера и автомата после сообщения о домашнем насилии на Ветеранов

Полиция Кировского района объявила в розыск 31-летнего мужчину. Он подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Небольшой схрон был обнаружен благодаря сожительнице, которая пострадала от рук вспыльчивого иностранца.



Как стало известно «Фонтанке» 19 мая, накануне утром в полицию позвонила 29-летняя уроженка Псковской области, проживающая на проспекте Ветеранов. Сотрудникам правопорядка она сообщила о факте домашнего насилия. Через 10 минут сотрудники внутренних органов уже были у двери её квартиры. На месте она рассказала, что её сожитель, 31-летний гражданин Азербайджана по имени Тахих, во время ссоры начал её душить обеими руками, избивать и угрожать физической расправой. Однако после звонка в полицию он скрылся.

