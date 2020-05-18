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18.05.2020 20:59
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Отца Хабиба Нурмагомедова подключили в аппарату ИВЛ

Состояние Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, продолжает оставаться тяжёлым. Как сообщает ТАСС в понедельник, 18 мая, Нурмагомедов-старший подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Его подключили к ИВЛ, родственников не пускают», - сказал собеседник агентства, не подтвердив информацию об обнаружении у Нурмагомедова коронавируса.

Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в Москве. Ранее сообщалось, что он перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

Бывший соперник Хабиба Нурмагомедова Конор Макгрегор неожиданно высказал слова поддержки Абдулманапу.

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