Матвиенко: Россия категорически против каких-либо расследований в отношении Китая из-за коронавируса

Москва также не видит оснований для проведения расследования в отношении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), так как, по словам председателя Совета Федерации, сегодня нет альтернативы этой организации.

«Китай как раз первым принял этот удар. И в результате грамотных, профессиональных ограничительных мер, строгого режима изоляции, карантина ему удалось справиться с этим, наработать опыт работы с коронавирусом и дать передышку месяц-полтора другим странам», — цитирует «Интерфакс» Матвиенко.

Российская Федерация не поддерживает международную инициативу по проведению расследования причин пандемии COVID-19. Об этом в понедельник, 18 мая, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сегодня уж точно нет оснований устраивать судилище, какие-то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством. Безусловно, Россия будет выступать против такого рода действий, — уточнила Валентина Матвиенко. — На уровне отсутствия всякого здравомыслия даже появляются идеи создать какую-то альтернативную структуру. Не сейчас, не время, точно этого делать нельзя».

Ранее более 120 стран поддержали инициативу властей Австралии о проведении независимого расследования причин возникновения, распространения COVID-19 и мер по противодействию пандемии. При этом в проекте резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения Китай открыто не упоминается.

Ожидается, что голосование по вопросу независимого расследования пройдёт во вторник утром. Пекин идею расследования не поддерживает. Более того, Китай намерен резко повысить пошлины на ячмень для австралийских экспортёров и уже приостановил импорт говядины.

Обсуждение перспектив международного расследования по COVID-19 совпадает с ростом конспирологических высказываний в Интернете о том, что новая коронавирусная инфекция может быть следствием разработки учёных-вирусологов, которая вышла из-под контроля ещё в 2019 году.