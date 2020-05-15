«Брюгге» стал чемпионом Бельгии

Чемпионат Бельгии по футболу официально завершен. Как сообщается на официальном сайте турнира, идущий на первом месте «Брюгге» признан чемпионом и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Перед приостановкой сезона «Брюгге» лидировал с 70 очками. На втором месте шел «Гент» (55 очков), получивший право участвовать в квалификации Лиги чемпионов. «Шарлеруа» и «Антверпен», занявшие третье и четвертое места, представят Бельгию в групповом этапе Лиги Европы, «Стандард» должен пройти квалификационный отбор.