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15.05.2020 21:59
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«Брюгге» стал чемпионом Бельгии

Чемпионат Бельгии по футболу официально завершен. Как сообщается на официальном сайте турнира, идущий на первом месте «Брюгге» признан чемпионом и получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов.

Перед приостановкой сезона «Брюгге» лидировал с 70 очками. На втором месте шел «Гент» (55 очков), получивший право участвовать в квалификации Лиги чемпионов. «Шарлеруа» и «Антверпен», занявшие третье и четвертое места, представят Бельгию в групповом этапе Лиги Европы, «Стандард» должен пройти квалификационный отбор.

Ранее о досрочном завершении сезона также объявили в Нидерландах и Франции. В то же время в Германии чемпионат возобновится уже 16 мая. Чемпионат России решено возобновить 21 июня. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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