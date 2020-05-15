Застрявших в Турции россиян вернули на родину. В Пулково прилетели более 60 человек

В Пулково в 19:00 15 мая приземлился борт «Аэрофлота», который привёз россиян из Анталии.

Как следует из сообщения Смольного, на борту должны были находиться 78 жителей города и ближайших регионов. Минтранс давал другие цифры: «Рейс «Аэрофлота» 2143 Анталия — Санкт-Петербург — Москва вылетел в 15:10 мск. 230 пассажиров. До Санкт-Петербурга летит 61 человек. До Шереметьево — 169».

Вновь прибывших встретили сотрудники исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители Роспотребнадзора, пограничники, таможенники, полицейские, медики. У пассажиров берут анализы, после осмотра им выдают документ с информацией о том, что они должны соблюдать двухнедельный карантин. Если такой возможности нет, то власти предоставляют им комнату в пансионате Курортного района (ранее сообщалось, что обсерватором стал санаторий «Балтиец»).

