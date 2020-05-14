В Петербурге задержан замдиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

После 20 обысков следствие процессуально задержало замглавы «Ленэнерго» Алексея Горячева. Ему вменяют мошенничество на 80 млн рублей. «Фонтанка» выяснила, как связали подозреваемого с кабелем на «Газпром Арену». По информации «Фонтанки», около 2 часов ночи 14 мая следователь 4 отдела Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержал на двое суток заместителя по капитальному строительству генерального директора компании Ленэнерго Алексея Горячева. Накануне утром 13 мая следствие и оперативники отдела по линии ТЭК Управления экономической безопасности полицейского главка провели 20 обысков в Москве и Петербурге. В том числе и в кабинете Горяева в офисе «Ленэнерго» на площади Конституции.

Как ранее сообщало наше издание, уголовное дело возбуждено по части четвёртой статьи 159 УК РФ - «Мошенничество в особо крупном размере». Ущерб – 80 млн рублей.

Алексей Горячев Фото: Фото с сайта www.lenenergo.ru

По данным «Фонтанки», фабула дела касается прокладки в 2015 и 2016 годах двух кабельных линий 110 кВ от подстанции «Василеостровская» к подстанции «Крестовская» для нужд стадиона «Газпром Арена» на Крестовском острове. Стоимость работ - 902 млн рублей. Подрядчиком работ выступало Ленэнерго, а субподрядчиком компания «Меридиан». Кабель же закупался у московского завода «Эстралин». По версии следствия, в цепочке пропало 80 млн рублей. Алексею Горячеву 41 год. В «Ленэнерго» работает с января 2018 года. Сначала стал советником генерального директора компании, с февраля 2019 года – заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго». По данным 47news, помимо Алексея Горячева, задержан Иван Карпович — заместитель главного инженера компании «Ленэнергоспецремонт», которую «СПАРК- Интерфакс» называет 100-процентной «дочкой» «Ленэнерго». Ранее Карпович был сотрудником в группе компаний «Меридиан». Именно эта компания и фигурирует в подряде на «Газпром Арену» как посредник между «Ленэнерго» и столичным заводом-изготовителем.

Заметим, что Алексей Горячев также имел отношение к компании «Меридиан». Несколько лет назад он был ее гендиректором. Компания ликвидирована только что – 29 апреля. По данным «Фонтанки», 14 мая следствие выходит в суд с ходатайством об аресте Горячева И Карповича.