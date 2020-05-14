Российская вакцина от коронавируса будет готова в сентябре. Путин призвал подумать об авторских правах

Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» доложил президенту о разработке отечественного препарата против COVID-2019.



«Мы планируем зарегистрировать данную вакцину [от коронавируса] уже в сентябре текущего года», — заявил 14 мая Ринат Максютов на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ, которое транслировал телеканал «Россия 24».



По его словам, сейчас проходит стадия исследования российской вакцины от коронавируса, которая завершится в июне.



Владимир Путин в ответ заявил, что рассчитывает, что все работы по созданию препарата будут завершены в озвученные сроки. «Интеллектуальная собственность только... Подумайте над этим заблаговременно. Нужно, безусловно, обеспечить», — заявил глава государства.



Накануне руководитель Министерства здравоохранения Михаил Мурашко во время выступления в Госдуме заверил, что вакцина от COVID-2019 может появиться в июле. В РАН полагают, что вакцинация пройдет «по военному пути». В США и Великобритании также уже проводят тесты препарата от коронавируса.



Количество заболевших в России уже перевалило за 250 тысяч человек.

