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14.05.2020 15:15
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Российская вакцина от коронавируса будет готова в сентябре. Путин призвал подумать об авторских правах

Гендиректор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» доложил президенту о разработке отечественного препарата против COVID-2019.

«Мы планируем зарегистрировать данную вакцину [от коронавируса] уже в сентябре текущего года», — заявил 14 мая Ринат Максютов на совещании по вопросам развития генетических технологий в РФ, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, сейчас проходит стадия исследования российской вакцины от коронавируса, которая завершится в июне.

Владимир Путин в ответ заявил, что рассчитывает, что все работы по созданию препарата будут завершены в озвученные сроки. «Интеллектуальная собственность только... Подумайте над этим заблаговременно. Нужно, безусловно, обеспечить», — заявил глава государства.

Накануне руководитель Министерства здравоохранения Михаил Мурашко во время выступления в Госдуме заверил, что вакцина от COVID-2019 может появиться в июле. В РАН полагают, что вакцинация пройдет «по военному пути». В США и Великобритании также уже проводят тесты препарата от коронавируса.

Количество заболевших в России уже перевалило за 250 тысяч человек.

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Комментарии (16)

Opelsin
А лекарство-то, лекарство можно уже изобрести? Нормальное, работающее, превращающее страшный и злой коронавирус в обычное ОРВИ? Тогда и прививки не нужны будут..
Litl_m
Спасибо, но от дряни наших горе-разработчиков, я пожалуй, воздержусь.
daisychain
У фасовщиков китайских порошков по картонным коробочкам с русскими буквами - "авторские права"?
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