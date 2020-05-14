В армию через дезинфекцию и двухнедельный карантин. В Петербурге и Ленобласти на призывные комиссии в военкоматах ждут 25 тысяч человек
В Северной столице начался весенний призыв, который был отсрочен на месяц из-за пандемии коронавируса. В армию со всеми санитарно-эпидемическими предосторожностями возьмут 4,5 тысячм человек.
Как сообщает 14 мая пресс-службе Западного военного округа, в этот призыв для уточнения состояния здоровья и возможного предоставления отсрочек вызовут около 25 тыс. граждан. В настоящее время уже более 700 человек прибыли на комиссии, в отношении 210 из них принято решение о призыве.
В рамках противодействия распространению вирусных инфекций, призывникам меряют температуру, при приеме следят за соблюдением социальной дистанции, а также регулярно дезинфицируют помещения. Обработку осуществляют подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии ЗВО.
В военкоматы поставлено более 75 тыс. масок, более 9 тыс. тестов, дезинфицирующая жидкость, бесконтактные термометры, бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха.
«К местам службы солдат доставят в медицинских масках, команды будут изолированно размещаться в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов, чтобы исключить совместное нахождение и контакты с гражданским населением. Все призывники, прибывшие в воинские части, пройдут двухнедельный карантин», — сообщает пресс-служба Западного военного округа.