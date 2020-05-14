В Северной столице начался весенний призыв, который был отсрочен на месяц из-за пандемии коронавируса. В армию со всеми санитарно-эпидемическими предосторожностями возьмут 4,5 тысячм человек.



Как сообщает 14 мая пресс-службе Западного военного округа, в этот призыв для уточнения состояния здоровья и возможного предоставления отсрочек вызовут около 25 тыс. граждан. В настоящее время уже более 700 человек прибыли на комиссии, в отношении 210 из них принято решение о призыве.