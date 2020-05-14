Исследование: Самоизоляция развалила вдвое меньше семей в России, чем укрепила
Каждый пятый россиянин отмечает, что в условиях самоизоляции его отношения в семье стали лучше. О том, что режим повышенной готовности сделал только хуже, заявили вдвое меньше граждан. Об этом 14 мая сообщает сайт «Superjob».
13% респондентов признались, что в условиях самоизоляции (Superjob пишет «карантина», однако карантин в России не вводился) они осознали, что супруг — лучший человек в мире. Ещё 6% заявили, что режим борьбы с эпидемией улучшил их семейные отношения. Вместе с тем 7% участников исследования констатировали ухудшение «погоды в доме» из-за принудительной самоизоляции, а ещё 3% задумались о разводе.
При этом большая половина россиян не заметила никаких изменений отношений в своей семье во время режима повышенной готовности. 58% говорят, что всё «по-прежнему хорошо».
Показательно, что мужчины оказались эмоциональнее дам. Кавалеры чаще, чем женщины, признавались как в росте позитива, так и в негативных последствиях самоизоляции. Осознание уникальности партнёра констатировали 15% мужчин и 11% женщин. Ухудшение отношений признали 8% мужчин и 5% женщин. При этом среди женщин процент тех, кого коронавирус приблизил к разводу, выше, чем среди мужчин, — 5% и 3% соответственно.
Опрос был проведён сразу после обращения Владимира Путина, где он анонсировал прямые выплаты семьям с детьми. 12–13 мая в 336 населённых пунктах сотрудникам SuperJob ответили 1600 совершеннолетних респондентов. По данным ВЦИОМ, прямые выплаты на детей от Путина поддерживают 95% россиян.