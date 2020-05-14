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14.05.2020 13:01
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Исследование: Самоизоляция развалила вдвое меньше семей в России, чем укрепила

Каждый пятый россиянин отмечает, что в условиях самоизоляции его отношения в семье стали лучше. О том, что режим повышенной готовности сделал только хуже, заявили вдвое меньше граждан. Об этом 14 мая сообщает сайт «Superjob».

13% респондентов признались, что в условиях самоизоляции (Superjob пишет «карантина», однако карантин в России не вводился) они осознали, что супруг — лучший человек в мире. Ещё 6% заявили, что режим борьбы с эпидемией улучшил их семейные отношения. Вместе с тем 7% участников исследования констатировали ухудшение «погоды в доме» из-за принудительной самоизоляции, а ещё 3% задумались о разводе.

Фото: с сайта superjob.ru

При этом большая половина россиян не заметила никаких изменений отношений в своей семье во время режима повышенной готовности. 58% говорят, что всё «по-прежнему хорошо».

Показательно, что мужчины оказались эмоциональнее дам. Кавалеры чаще, чем женщины, признавались как в росте позитива, так и в негативных последствиях самоизоляции. Осознание уникальности партнёра констатировали 15% мужчин и 11% женщин. Ухудшение отношений признали 8% мужчин и 5% женщин. При этом среди женщин процент тех, кого коронавирус приблизил к разводу, выше, чем среди мужчин, — 5% и 3% соответственно.

Опрос был проведён сразу после обращения Владимира Путина, где он анонсировал прямые выплаты семьям с детьми. 12–13 мая в 336 населённых пунктах сотрудникам SuperJob ответили 1600 совершеннолетних респондентов. По данным ВЦИОМ, прямые выплаты на детей от Путина поддерживают 95% россиян.

Фото: с сайта superjob.ru

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Комментарии (7)

261332801
какая ложь. лишь бы закон о домашнем насилии не принимать.
DmitrySpb79
Ну вот я например, попал в те самые 3%.
dedmoroz_5e4d8827384c2
они осознали, что супруг — лучший человек в мире

просто осознали, что другого не будет
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