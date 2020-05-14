Каждый пятый россиянин отмечает, что в условиях самоизоляции его отношения в семье стали лучше. О том, что режим повышенной готовности сделал только хуже, заявили вдвое меньше граждан. Об этом 14 мая сообщает сайт «Superjob».



13% респондентов признались, что в условиях самоизоляции (Superjob пишет «карантина», однако карантин в России не вводился) они осознали, что супруг — лучший человек в мире. Ещё 6% заявили, что режим борьбы с эпидемией улучшил их семейные отношения. Вместе с тем 7% участников исследования констатировали ухудшение «погоды в доме» из-за принудительной самоизоляции, а ещё 3% задумались о разводе.